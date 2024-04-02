Силы обороны Украины стали чаще бить по нефтяным заводам россиян и не только по ним. Во время атаки на завод по сборке “Шахедов” в Татарстане украинский дрон преодолел более тысячи километров.

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Блинкен об ударах Украины по России

По его словам, Соединенные Штаты Америки с первого дня войны делали все возможное, чтобы помочь Украине защитить себя. Но Белый дом не поддерживал удары по целям за пределами Украины.

Мы не поддерживали удары Украины за пределами ее территории и не были включены в них,

– объяснил госсекретарь США.

США не совсем поддерживают уничтожение объектов внутри России, – Джулианн Смит

Госпожа посол США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Америка не совсем поддерживает удары по российской территории со стороны украинской армии. Зато Вашингтон отмечает, что Киев имеет право защищать свою территорию и вытеснять россиян оттуда. Это передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

"Что касается фактического уничтожения целей внутри России, то это то, что Соединенные Штаты не особо поддерживают", – сказала Джулианн Смит.

Она отмечает: США сосредоточены на праве украинцев защищать свою территорию и деоккупировать захваченные ее части. Вашингтон хочет помочь Украине "видеть эти победы на поле боя".

Джулианн Смит также напомнила, что США уже предоставили более 44 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности Киеву.

Позиция США относительно ударов Украины по России: кратко

22 марта журналисты Financial Times со ссылкой на источники написали, что США якобы призывают Украину прекратить атаки на российские НПЗ. Ведь из-за таких действий могут вырасти мировые цены на нефть и бензин в США, что повредит переизбранию Байдена.

Михаил Подоляк опроверг эту информацию. "В рамках международного права Украина может "обезжиривать" российские инструменты ведения войны. Топливо является основным инструментом ведения войны. Украина будет разрушать топливную инфраструктуру", – сказал он.

Глава СБУ Василий Малюк объяснил, что такими атаками Украина перекроет Путину кислород. Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес назвал НПЗ государства-агрессора вполне законными целями. Как он говорит, Силы обороны могут игнорировать рекомендации не бить по российским заводам.

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер 27 марта сказал, что США не поощряют и не поддерживают нанесение таких ударов. А Дмитрий Кулеба считает, что такая позиция – будто призыв воевать со связанными за спиной руками.