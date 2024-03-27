Миллер во время брифинга сказал, позиция Соединенных Штатов Америки относительно украинских атак по территории России не менялась.

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Официальная позиция США

По словам Мэтью Миллера, США не поддерживают ударов Украины за пределами ее территории.

Наша позиция с начала этой войны всегда была такой, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение ударов Украиной за пределами ее территории,

– сказал представитель Государственного департамента США.

Также он не стал отвечать на вопрос, связывалась ли американская сторона с Киевом после недавнего удара по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области.

Миллер добавил, что позиция Штатов отражает их "длительную политику" и это "четко донесли" до Украины.

Напомним, на прошлой неделе The Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что США якобы призвали Киев больше не наносить удары по российским НПЗ и другой энергетической инфраструктуре, потому что боятся усиления эскалации и глобального роста цен на энергоресурсы.

Комментарий Кулебы на информацию в СМИ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Politico прокомментировал информацию о том, что США якобы призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ.

Он не подтвердил эти сообщения, однако в ответ на вопрос, чувствует ли он иногда, что западные союзники хотят, чтобы Украина воевала со связанной за спиной рукой, ответил: "Да, чувствую".

Он подчеркнул, что Украина бесконечно благодарна за всю поддержку, которая поступает от Запада. Однако глава министерства иностранных дел обеспокоен тем, что действия союзников не всегда соответствуют их риторике, и по мере того, как война затягивается, они "возвращаются к привычному способу ведения политики".

Кулеба также описал замкнутый круг – оружие не предоставляют или предоставляют с опозданием или в недостаточном количестве, а потом союзники говорят, что Украина и не может победить. И тогда союзники спрашивают себя, почему надо предоставлять Украине оружие вообще.

Но, друзья, вся эта картина реальности, которую вы рисуете для себя, является следствием одного простого факта – украинские солдаты не имеют достаточного количества оружия, потому что вы его не предоставили,

– подчеркнул Кулеба.

К слову, в ОП, реагируя на статью The Financial Times, отметили, что никто не после двух лет полномасштабного вторжения не будет диктовать Украине условия ведения войны. В ведомстве отметили, что в рамках международного права Украина может бороться с российскими инструментами войны и топливо – именно такой инструмент. российские инструменты ведения войны.