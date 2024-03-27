Міллер під час брифінгу сказав, позиція Сполучених Штатів Америки щодо українських атак по території Росії не змінювалася.

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Офіційна позиція США

За словами Метью Міллера, США не підтримують ударів України поза межами її території.

Наша позиція від початку цієї війни завжди була такою, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдання ударів Україною за межами її території,

– сказав представник Державного департаменту США.

Також він не став відповідати на питання, чи зв'язувалася американська сторона з Києвом після нещодавнього удару по російському нафтопереробному заводу в Самарській області.

Міллер додав, що позиція Штатів відображає їхню "тривалу політику" і це "чітко донесли" до України.

Нагадаємо, минулого тижня The Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що США нібито закликали Київ більше не завдавати ударів по російських НПЗ та іншій енергетичній інфраструктурі, тому що бояться посилення ескалації та глобального зростання цін на енергоресурси.

Коментар Кулеби на інформацію в ЗМІ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Politico прокоментував інформацію про те, що США нібито закликали Україну припинити удари по російських НПЗ.

Він не підтвердив ці повідомлення, однак у відповідь на запитання, чи відчуває він іноді, що західні союзники хочуть, щоб Україна воювала зі зв'язаною за спиною рукою, відповів: "Так, відчуваю".

Він наголосив, що Україна безмежно вдячна за всю підтримку, яка надходить від Заходу. Однак очільник міністерства закордонних справ стурбований тим, що дії союзників не завжди відповідають їхній риториці, і в міру того, як війна затягується, вони "повертаються до звичного способу ведення політики".

Кулеба також описав замкнене коло – зброю не надають або надають із запізненням чи в недостатній кількості, а потім союзники кажуть, що Україна і не може перемогти. І тоді союзники запитують себе, чому треба надавати Україні зброю взагалі.

Але, друзі, вся ця картина реальності, яку ви малюєте для себе, є наслідком одного простого факту – українські солдати не мають достатньої кількості зброї, тому що ви її не надали,

– наголосив Кулеба.

До слова, в ОП, реагуючи на статтю The Financial Times, наголосили, що ніхто не після двох років повномасштабного вторгнення не диктуватиме Україні умови ведення війни. У відомстві наголосили, що в рамках міжнародного права Україна може боротися з російськими інструментами війни й паливо – саме такий інструмент. російські інструменти ведення війни.