После ряда эффективных украинских ударов по заводам россиян появилось мнение, что дроны работают эффективнее, чем санкции. Оборонная промышленность оккупантов очень зависит от нефтегазовой отрасли, к тому же Россия – крупный экспортер нефти. 24 Канал разобрался, смогут ли удары по НПЗ заставить Россию прекратить войну.

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Какие российские НПЗ поразила Украина и какими были последствия атак

Первым украинские дроны встретил Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в одноименном курортном городе Туапсе на юге России. Кроме пейзажей и моря, он известен большим заводом Роснефти. Сырье для переработки туда везут из самой Сибири. Завод атаковали несколько раз, но ночь на 25 января оказалась для него роковой. Была повреждена нефтеперерабатывающая установка. Через несколько дней стало известно, что НПЗ прекратил свою работу.

На 31 января дроны атаковали завод "Невский мазут" в Петербурге, там загорелись цистерны. А 21 января был удар по морскому торговому порту в Ленинградской области. В городе Усть-Луга также есть нефтеперевалочный пункт – он расположен рядом с атакованным угольным терминалом "Новатэк". Тогда россияне заявили, что регулярные атаки по балтийским портам могут сказаться на экспорте. Атакой по Ленинградской области Украина продемонстрировала: у нее есть беспилотники, способные преодолевать более тысячи километров.

Российские заводы, по которым ударила Украина: показываем на карте

Завод Лукойл-Волгограднефтепереработка в Волгограде атаковали 3 февраля. Там была поражена установка по переработке нефти, начался масштабный пожар. Оккупанты сказали, что им не известны причины пожара.

9 февраля стало черным днем сразу для двух заводов – Ильского нефтеперерабатывающего и Афипского. Оба расположены в Краснодарском крае и оба уже когда-то были под атакой украинских БПЛА. На этот раз россияне подняли самолеты, но не смогли защитить свои объекты. На Ильском НПЗ повредили установку первичной переработки нефти, на Афипском – воздуховод и защиту установки совместной переработки газа и газоконденсата. Последний завод обеспечивал топливом оккупационную армию.

Ночью 12 марта дроны долетели до Кстово в Нижегородской области. Там расположен завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез. Повреждена установка перегонки нефти. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, агрессор вложил туда более 100 миллиардов рублей, надеясь сделать крупнейшим полимерным производством.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод был под ударом 13 марта – загорелась установка блока теплообменника. Позже стало известно, что этот крупнейший НПЗ Роснефти потерял 70% мощности вследствие атаки дронов, были повреждены две установки первичной переработки нефти. В тот же день ударам подверглись завод Киришинафтаоргсинтез в Ленинградской области и Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области. Последний остановил работу и больше не сможет обеспечивать оккупантов топливом.

Калужский "Первый завод" поразили 15 марта – дроны попали в нефтеперерабатывающую установку.



Как видим, дроны легко достигают российских заводов в радиусе тысячи километров от Украины / Скриншот 24 Канала

На следующий день, 16 марта, эстафету приняли сразу три завода – Новокуйбышевский, Куйбышевский и Сызранский НПЗ. Новокуйбышевский НПЗ – один из основных производителей и поставщиков топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта – наиболее востребованного в России. И там произошел крупный пожар.

А 17 марта БПЛА проинспектировали Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ. Там есть Славянский нефтеперерабатывающий завод. Россияне заявили, что во время атаки от сердечного приступа умер мужчина. Целью атаки была атмосферная установка, которую успешно поразили. Эта атака стала двенадцатой атакой по российским НПЗ.

Куйбышевский НПЗ в Самарской области приостановил работу после дроновой атаки в ночь на 23 марта, там повреждена установка. Что интересно, этот завод впервые в России освоил выпуск топлива для реактивных двигателей и масел для ракетоносителей – за что и поплатился.

Также 23 марта горел нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Это четырнадцатая атака по российским НПЗ – и точно не последняя.

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Зачем бить по российским заводам

Как уже было сказано, такие удары ослабляют оккупантов. Им становится сложнее обеспечить свою армию топливом и сложнее торговать с миром. А это означает, что враг получает меньше нефтедолларов и, как следствие, меньше вливает их в свою экономику. На данный момент дроны "поставили на паузу" 12% нефтяных мощностей России.

И, конечно, это оказывает психологическое влияние, ведь показывает: для Сил обороны нет ничего невозможного, они достанут врага везде. Россияне не верили, что Украина создаст мощные дальнобойные беспилотники.

Большинство украинских ударов приходится на установки нефтепереработки – это основные элементы всех НПЗ. В них разделяют нефть на фракции, поэтому уничтожить установки – означает усложнить или вовсе остановить работу завода.

Российские частные фирмы решили защитить заводы с помощью ПВО, но есть мнение, что это напрасные попытки.