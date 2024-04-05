У п'ятницю, 5 квітня, в російському місті Хабаровську запровадили режим надзвичайної ситуації. Власне, після того, як місцевий житель випадково виявив, що в одному з промислових районів міста різко підскочив рівень радіації, – інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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У Хабаровську аномально зріс радіоактивний фон
За словами волонтерів, які приїхали на місце події швидше за співробітників міністерства надзвичайних ситуацій Росії, дозиметр на місці події у піковому значенні показував до 800 мікрозівертів, що у 1 600 разів більше за безпечне значення.
Джерело радіоактивного забруднення волонтерам самотужки не вдалося виявити, вони лише визначили територію, де "фонило" найбільше. Згодом співробітники МНС держави-аресора обгородили територію 30 на 30 метрів, де виявили капсулу з цезієм від дефектоскопа. Знахідку помістили до захисного контейнера та вивезли на утилізацію.
Місцевих жителів запевняють, що довкіллю та людям більше нічого не загрожує.
Яку небезпеку може приховувати капсула з цезієм
- Капсула з цезієм, що зазвичай використовується в приладах дефектоскопах, є невеликим контейнером, який містить радіоактивний ізотоп цезію, найчастіше цезій-137. Цей елемент є бета і гамма-випромінювачем, його широко використовують в промисловості для випробування матеріалів, зокрема для радіографічного контролю зварних з'єднань, виявлення тріщин та інших дефектів у металевих конструкціях.
- Дефектоскопія з використанням радіоактивних ізотопів дозволяє оцінити цілісність матеріалів без необхідності їх розбирання або руйнування. Небезпека радіоактивної капсули з цезієм полягає в тому, що при її пошкодженні або неналежному зберіганні радіоактивні речовини можуть потрапити в навколишнє середовище, створюючи ризик радіаційного забруднення.
- Радіоактивне випромінювання може завдати шкоди живим організмам, зокрема людині, викликаючи радіаційне опромінення, яке в короткостроковій перспективі може спричинити радіаційну хворобу, а в довгостроковій – підвищити ризик розвитку раку та інших захворювань. Особливо небезпечно, коли радіоактивні речовини потрапляють у середовище, де проживають люди.