У п'ятницю, 5 квітня, в російському місті Хабаровську запровадили режим надзвичайної ситуації. Власне, після того, як місцевий житель випадково виявив, що в одному з промислових районів міста різко підскочив рівень радіації, – інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Розворот Болгарії в бік Росії: чи втратить Україна одного з головних союзників на Балканах

У Хабаровську аномально зріс радіоактивний фон

За словами волонтерів, які приїхали на місце події швидше за співробітників міністерства надзвичайних ситуацій Росії, дозиметр на місці події у піковому значенні показував до 800 мікрозівертів, що у 1 600 разів більше за безпечне значення.

Джерело радіоактивного забруднення волонтерам самотужки не вдалося виявити, вони лише визначили територію, де "фонило" найбільше. Згодом співробітники МНС держави-аресора обгородили територію 30 на 30 метрів, де виявили капсулу з цезієм від дефектоскопа. Знахідку помістили до захисного контейнера та вивезли на утилізацію.

Зверніть увагу! Скасувати режим надзвичайного стану у Хабаровську адміністрація російського міста планує в понеділок, 8 квітня. До цього часу на місці, де виявили капсулу, проводитимуть моніторинг.

Місцевих жителів запевняють, що довкіллю та людям більше нічого не загрожує.

Яку небезпеку може приховувати капсула з цезієм