Мэр российского города Василий Козупица отрицал затопление перед прорывом дамбы Орска. Об этом сообщают СМИ страны-агрессора.
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Что наговорил мэр
Городской голова Орска 3 апреля выложил пост в соцсетях. В нем Козупица отчитался о проверке местной дамбы.
Мэр заявлял, что дренажные и водопропускные колодцы обустроены в соответствии с проектом плотины. Также он назвал наличие воды в теле гидротехнического сооружения "нормальным явлением".
Пообщался с жителями, живущими вблизи Урала. Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье без дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет,
– уверял Козупица.
За несколько дней до прорыва плотины он написал, что нынешний паводок является первой и серьезной проверкой дамбы на прочность.
Тем временем местные жители показывают, как их дома "не затопило". Осторожно, на кадрах присутствует ненормативная лексика на русском!
Затопленный частный дом в Орске: смотрите видео
Какая ситуация в Орске
- В пятницу вечером, 5 апреля, в российском медиапространстве начали появляться сообщения о прорыве дамбы и затоплении Орска. Этот город расположен в Оренбургской области России.
- Основная версия объясняет прорыв дамбы резким таянием снега, а также повышением уровня воды в реке Урал и в Ириклинском водохранилище. Соцсетями распространяется немало видео и фото с места событий. Местные власти начали эвакуацию населения.
- В интернете появилась информация о по меньшей мере 4 погибших. После этого пропаганда Кремля начала это срочно опровергать и заявлять, что люди якобы умерли в результате других обстоятельств, а не из-за затопления.
- По состоянию на 6 апреля затопление Орска продолжается. Уровень воды в городе стал критическим.
- В Старом городе в настоящее время подтоплено уже более 600 домов на 9 улицах. Городской голова предупредил о риске изоляции этого микрорайона.