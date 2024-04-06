В пятницу, 5 апреля, российские телеграм-каналы начали сообщать, что в Орске произошел прорыв дамбы, передает 24 Канал. Тогда россияне заявляли, что чрезвычайное происшествие вызвано резким таянием снега, повышением уровня воды в реке Урал и Ириклинском водохранилище.

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Российские СМИ сообщили, что по меньшей мере четыре человека погибли после прорыва дамбы в Орске. В то же время пропагандисты пытаются срочно опровергнуть заявления о жертвах в городе после затопления. Они заявляют, что найденные тела не связаны с затоплением, эти люди погибли "в результате других обстоятельств".

Где расположен Орск

Орск является вторым по величине городом в Оренбургской области России. Эта область, как и сам город, граничит с Казахстаном.

Месторасположение Орска: смотрите на карте

В то же время расстояние до областного центра, Оренбурга, составляет 300 километров.

Интересно! В свое время российский царский режим отправил украинского писателя и художника Тараса Шевченко в ссылку в Орскую крепость.

Прорыв дамбы в Орске: что известно