У п'ятницю, 5 квітня, російські телеграм-канали почали повідомляти, що в Орську стався прорив дамби, передає 24 Канал. Тоді росіяни заявляли, що надзвичайна подія спричинена різким таненням снігу, підвищенням рівня води в річці Урал та Іриклінському водосховищі.

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Російські ЗМІ повідомили, що щонайменше чотири людини загинули після прориву дамби в Орську. Водночас пропагандисти намагаються терміново спростувати заяви про жертви в Орську після затоплення. Вони заявляють, що знайдені тіла не пов'язані з затопленням, а ці люди загинули "внаслідок інших обставин".

Де розташований Орськ

Орськ є другим за величиною містом в Оренбурзькій області Росії. Ця область, як і саме місто, межує з Казахстаном.

Місце розташування Орська: дивіться на карті

Водночас відстань до обласного центру, Оренбурга, становить 300 кілометрів.

Цікаво! Свого часу російський царський режим відправив українського письменника та художника Тараса Шевченка на заслання до Орської фортеці.

Прорив дамби в Орську: що відомо