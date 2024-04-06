Мер російського міста Васілій Козупица заперечував затоплення перед проривом дамби Орську. Про це повідомляють ЗМІ країни-агресорки.
До теми Російський Орськ – під водою: показуємо на карті місто, де прорвало дамбу
Що наговорив мер
Міський голова Орська 3 квітня виклав допис у соцмережах. У ньому Козупіца відзвітував про перевірку місцевої дамби.
Мер заявляв, що дренажні та водопропускні колодязі облаштовані відповідно до проєкту греблі. Також він назвав наявність води у тіла гідротехнічної споруди "нормальним явищем".
Поспілкувався з жителями, які мешкають поблизу Уралу. Побоювань у людей, що їх може затопити, немає. Згадали часи, коли Орськ переживав повінь без дамби. Тоді паводком топило будинки на вулиці Набережній. Наразі такої загрози немає,
– запевняв Козупіца.
За кілька днів до прориву греблі він написав, що цьогорічна повінь є першою та серйозною перевіркою дамби на міцність.
Тим часом місцеві жителі показують, як їхні будинки "не затопило". Обережно, на кадрах присутня ненормативна лексика російською!
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Яка ситуація в Орську
- У п'ятницю ввечері, 5 квітня, в російському медіапросторі почали з'являтися повідомлення про прорив дамби та затоплення Орську. Це місто розташоване в Оренбурзькій області Росії.
- Основна версія пояснює прорив греблі різким таненням снігу, а також підвищенням рівня води в річці Урал та в Іриклінському водосховищі. Соцмережами шириться чимало відео та фото з місця подій. Місцева влада почала евакуацію населення.
- В інтернеті з'явилася інформація про щонайменше 4 загиблих. Після цього пропаганда Кремля почала це терміново спростовувати та заявляти, що люди нібито померли внаслідок інших обставин, а не через затоплення.
- Станом на 6 квітня затоплення Орська продовжується. Рівень води у місті став критичним.
- У Старому місті на цей час підтоплено вже понад 600 будинків на 9 вулицях. Міський голова попередив про ризик ізоляції цього мікрорайону.