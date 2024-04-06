Мер російського міста Васілій Козупица заперечував затоплення перед проривом дамби Орську. Про це повідомляють ЗМІ країни-агресорки.

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Що наговорив мер

Міський голова Орська 3 квітня виклав допис у соцмережах. У ньому Козупіца відзвітував про перевірку місцевої дамби.

Мер заявляв, що дренажні та водопропускні колодязі облаштовані відповідно до проєкту греблі. Також він назвав наявність води у тіла гідротехнічної споруди "нормальним явищем".

Поспілкувався з жителями, які мешкають поблизу Уралу. Побоювань у людей, що їх може затопити, немає. Згадали часи, коли Орськ переживав повінь без дамби. Тоді паводком топило будинки на вулиці Набережній. Наразі такої загрози немає,

– запевняв Козупіца.

За кілька днів до прориву греблі він написав, що цьогорічна повінь є першою та серйозною перевіркою дамби на міцність.

Тим часом місцеві жителі показують, як їхні будинки "не затопило". Обережно, на кадрах присутня ненормативна лексика російською!

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