Мер російського міста Васілій Козупица заперечував затоплення перед проривом дамби Орську. Про це повідомляють ЗМІ країни-агресорки.

До теми Російський Орськ – під водою: показуємо на карті місто, де прорвало дамбу

Що наговорив мер

Міський голова Орська 3 квітня виклав допис у соцмережах. У ньому Козупіца відзвітував про перевірку місцевої дамби.

Мер заявляв, що дренажні та водопропускні колодязі облаштовані відповідно до проєкту греблі. Також він назвав наявність води у тіла гідротехнічної споруди "нормальним явищем".

Поспілкувався з жителями, які мешкають поблизу Уралу. Побоювань у людей, що їх може затопити, немає. Згадали часи, коли Орськ переживав повінь без дамби. Тоді паводком топило будинки на вулиці Набережній. Наразі такої загрози немає,
– запевняв Козупіца.

За кілька днів до прориву греблі він написав, що цьогорічна повінь є першою та серйозною перевіркою дамби на міцність.

Тим часом місцеві жителі показують, як їхні будинки "не затопило". Обережно, на кадрах присутня ненормативна лексика російською!

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Яка ситуація в Орську

  • У п'ятницю ввечері, 5 квітня, в російському медіапросторі почали з'являтися повідомлення про прорив дамби та затоплення Орську. Це місто розташоване в Оренбурзькій області Росії.
  • Основна версія пояснює прорив греблі різким таненням снігу, а також підвищенням рівня води в річці Урал та в Іриклінському водосховищі. Соцмережами шириться чимало відео та фото з місця подій. Місцева влада почала евакуацію населення.
  • В інтернеті з'явилася інформація про щонайменше 4 загиблих. Після цього пропаганда Кремля почала це терміново спростовувати та заявляти, що люди нібито померли внаслідок інших обставин, а не через затоплення.
  • Станом на 6 квітня затоплення Орська продовжується. Рівень води у місті став критичним.
  • У Старому місті на цей час підтоплено вже понад 600 будинків на 9 вулицях. Міський голова попередив про ризик ізоляції цього мікрорайону.