После прорыва дамбы в Орске паводковая обстановка развивается по наихудшему сценарию. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что происходит в Оренбургской области

По состоянию на утро 7 апреля известно, что в Оренбурге затопило 1784 земельных участка. Еще 1374 домовладения подтоплены. Из города уже вывезли более 889 человек, в том числе 229 детей. Продолжается подготовка дальнейшей эвакуации населения.

Вода в реке Урал и ее притоках продолжает прибывать. Так, в течение минувших суток в Орске уровень воды поднялся на 28 сантиметров. В этом городе эвакуировали 1164 человека, среди которых 336 детей.

Так выглядит затопленный Орск: смотрите видео



В Оренбургской области в целом вода поднялась от 11 до 65 сантиметров. В этом регионе уже затопило более 6 000 домов. В 8 000 домов начались проблемы со светом.

К слову, город Орск расположен в 276,9 километра к востоку от Оренбурга.

Что говорят российские власти

Сначала местные власти называли ситуацию "стабильной". Однако уже вечером 7 апреля в Оренбурге частично ограничили движение автомобилей, создали искусственную насыпь на улице Уральской и отключили свет в домах в одном из микрорайонов. Заместитель главы министерства чрезвычайных ситуаций страны-агрессора Илья Денисов позже оценил ситуацию в Оренбургской области как "сложную".

Уровень воды в Орске увеличился: смотрите видео



Последствия прорыва Дамбы в Оренбургской области / Фото из соцсетей

По соцсетям распространяются сообщения о вероятном увеличении количества пострадавших. Однако местные власти поспешили опровергнуть эту информацию. Пресс-служба губернатора Оренбургской области Дениса Паслера заявила, что эти данные якобы не соответствуют действительности. Там заверили, что сейчас есть только 18 пострадавших людей, которые заразились "норовирусом после употребления воды из централизованного источника водоснабжения".

Напомним, что накануне мэр Оренбурга Сергей Салмин требовал от местных жителей немедленно покинуть дома в зоне подтопления. Городской голова угрожал этим людям принудительной эвакуацией с привлечением правоохранителей. Также он предупреждал, что в ночь на 7 апреля вода в реке Урал может достичь критической отметки. В воскресенье, 7 апреля, Салмин назвал ситуацию с паводком в Оренбурге критической. По его словам, уровень воды будет только расти в ближайшие дни.

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