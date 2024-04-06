В Орске проводят срочную эвакуацию еще нескольких районов. Из-за нового прорыва дамбы вода ушла в поселок Никель и другие участки города. Об этом сообщают местные СМИ и МЧС России.
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В Орске прорвало третью дамбу
В МЧС России около 8 вечера сообщили, что в Орске произошел прорыв второй насыпной дамбы.
Местные жители сообщают, что дамбу прорвало в районе улицы Борисоглебской. Вследствие этого поток из реки Урал хлынул через сооружение на поселок Никель.
В Орске снова прорвало дамбу: смотрите видео
Если до этого вода просто переливалась через сооружение, то теперь участок дамбы окончательно размыт.
Впоследствии местные власти сообщили о третьем прорыве в районе улицы Борисоглебской.
Уровень воды продолжает подниматься: смотрите видео
Как сообщают местные жители, вода быстро проникает в населенный пункт – вскоре его затопит.
Экстренные и оперативные службы, местная администрация и полиция усиленно обходят дома, также работает сирена оповещения. Жителей Никеля просят эвакуироваться в пункты временного размещения или к родственникам. Также собственную эвакуацию проводит МЧС.
Какая ситуация в Орске сейчас
- Напомним, что 5 апреля в российском городе Орск прорвало плотину дамбы – вода затопила город.
- По данным местных властей, в Орске подтоплено более 6 тысяч домов. Некоторые из них ушли под воду с крышей.
- На данный момент известно о 4 погибших.
- Согласно прогнозам, уровень воды в Урале будет прибывать и в ночь не воскресенье может достичь критической отметки.
- Тем временем полиция патрулирует территорию на лодках и высокопроходной технике, чтобы предотвратить мародерство.
- Интересно, что за 2 дня до прорыва городской голова Орска отчитался о проверке местной дамбы и заявил, что угрозы затопления нет.