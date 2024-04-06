В Орську проводять термінову евакуацію ще кількох районів. Через новий прорив дамби вода пішла в селище Нікель та інші ділянки міста. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та МНС Росії.

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В Орську прорвало третю дамбу

В МНС Росії близько 8 вечора повідомили, що в Орську відбувся прорив другої насипної дамби.

Місцеві жителі повідомляють, що дамбу прорвало в районі вулиці Борисоглібської. Внаслідок цього потік із річки Урал ринув через споруду на селище Нікель.

В Орську знову прорвало дамбу: дивіться відео

Якщо до цього вода просто переливалася через споруду, то тепер ділянка дамби остаточно розмита.

Згодом місцева влада повідомила про третій прорив в районі вулиці Борисоглібської.

Рівень води продовжує підійматись: дивіться відео

Як повідомляють місцеві жителі, вода швидко проникає до населеного пункту – незабаром його затопить.

Екстрені та оперативні служби, місцева адміністрація та поліція посилено обходять будинки, також працює сирена оповіщення. Жителів Нікеля просять евакуюватись до пунктів тимчасового розміщення або до родичів. Також власну евакуацію проводить МНС.

Яка ситуація в Орську наразі