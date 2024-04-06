Російські телеграм-канали опублікували відео, на якому один з жителів Омська вже понад годину сидить на даху власного будинку в очікуванні евакуації, передає 24 Канал.
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Пи**ець, відпочиваю. Вода ось йде, тут вода, там вода… Засмагаємо на даху, пташечки співають, а ось водичка, в дім зайшла вже… Пляшка плаває пуста, шкода, що не з водою,
– коментує картину навколо житель Орська.
Через прорив дамби підтоплено вже близько 600 будинків. За повідомленням МНС Росії, вода продовжує прибувати й далі.
Місцеві жителі чекають на рятувальників та евакуацію: увага, відео містить нецензурну лексику!
За попередньою інформацією, у підтопленому Орську евакуювали 711 осіб, зокрема 210 дітей. У пунктах тимчасового розміщення 257 осіб, люди туди все ще прибувають. Російські ЗМІ навіть повідомляли, що в Орську оголошено набір добровольців для ліквідації наслідків затоплення та евакуації населення.
Прорив дамби в Орську: що відомо
- У п'ятницю ввечері, 5 квітня, в російських ЗМІ почали з'являтися повідомлення про прорив дамби та затоплення Орську в Оренбурзькій області Росії.
- Основна версія пояснює прорив греблі різким таненням снігу, а також підвищенням рівня води в річці Урал та в Іриклінському водосховищі. Соцмережами шириться чимало відео та фото з місця подій. Місцева влада почала евакуацію населення.
- Наразі ЗМІ публікують інформація про щонайменше 4 загиблих. Після цього російські пропагандисти почала це терміново спростовувати та заявляти, що люди нібито померли внаслідок інших обставин, а не через затоплення.
- Рівень води в річці Урал в Орську станом на ранок став критичним і становить 9,27 метра, повідомив мер міста. За прогнозами фахівців, вода з підтопленого міста піде з міста не раніше ніж за 1,5 – 2 тижні.