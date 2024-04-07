Після прориву дамби в Орську повенева обстановка розвивається за найгіршим сценарієм. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

Читайте також Мер Орська гучно осоромився: за кілька днів до прориву дамби заперечував можливість затоплення

Що відбувається в Оренбурзькій області

Станом на ранок 7 квітня відомо, що в Оренбурзі затопило 1784 земельні ділянки. Ще 1374 домоволодіння підтоплені. З міста вже вивезли понад 889 людей, у тому числі 229 дітей. Триває підготовка подальшої евакуації населення.

Вода у річці Урал та її притоках продовжує прибувати. Так, протягом минулої доби в Орську рівень води піднявся на 28 сантиметрів. У цьому місті евакуювали 1164 особи, серед яких 336 дітей.

Такий вигляд має затоплений Орськ: дивіться відео



В Оренбурзькій області загалом вода піднялася на від 11 до 65 сантиметрів. У цьому регіоні вже затопило понад 6 000 будинків. У 8 000 будинків почалися проблеми зі світлом.

До слова, місто Орськ розташоване за 276, 9 кілометра на схід від Оренбурга.

Що каже російська влада

Спочатку місцева влада називала ситуацію "стабільною". Однак вже ввечері 7 квітня в Оренбурзі частково обмежили рух автівок, створили штучний насип на вулиці Уральській та відключили світло в будинках в одному з мікрорайонів. Заступник голови міністерства надзвичайних ситуацій країни-агресорки Ілля Денисов пізніше оцінив ситуацію в Оренбурзькій області як "складну".

Рівень води в Орську збільшився: дивіться відео



Соцмережами ширяться повідомлення про ймовірне збільшення кількості постраждалих. Однак місцева влада поспішила спростувати цю інформацію. Пресслужба губернатора Оренбурзької області Дениса Паслера заявила, що ці дані буцімто не відповідають дійсності. Там запевнили, що наразі є лише 18 постраждалих людей, які заразилися "норовірусом після вживання води з централізованого джерела водопостачання".

Наслідки прориву Дамби в Оренбурзькій області / Фото з соцмереж

Нагадаємо, що напередодні мер Оренбурга Сєргєй Салмін вимагав від місцевих жителів негайно покинути будинки у зоні підтоплення. Міський голова погрожував цим людям примусовою евакуацією з залученням правоохоронців. Також він попереджав, що у ніч на 7 квітня вода у річці Урал може досягти критичної позначки. У неділю, 7 квітня, Салмін назвав ситуацію з паводком в Оренбурзі критичною. За його словами, рівень води лише зростатиме найближчими днями.

Інші новини про прорив дамби