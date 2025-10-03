Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.
Куда попали дроны в Оренбургской области?
В городе Орск около 11:25 3 октября началась атака дронами. По меньшей мере два БпЛА влетели в НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", который активно перерабатывает российскую нефть.
Жители публиковали видео, как неизвестные беспилотники движутся к заводу и попадают в здание. После этого над НПЗ поднимается дым. Вероятно, дроны смогли вызвать пожар. На заводе начали эвакуацию.
Директор украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко кратко подтвердил поражение цели на территории России.
НПЗ в российском Орске под атакой,
– написал он.
Глава Орска по прилете предупредил граждан о дальнейшей опасности применения дронов и призвал "не поддаваться панике и соблюдать порядок действий во время атаки беспилотников".
Известно, что НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" расположен в 1 400 километрах от границы с Украиной, если считать по прямой.
"Орскнефтеоргсинтез" выпускает около 6,6 миллионов тонн бензинов, дизельного топлива, авиационного керосина, мазута, битума и масел в год. На заводе в последние годы прошла масштабная модернизация, а в 2018 году там запустили комплекс гидрокрекинга для повышения глубины переработки и качества топлива. В целом модернизация предприятия стоит более 70 миллиардов рублей – это около 840 миллионов долларов.
Как удары по НПЗ влияют на способность России вести войну?
Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире 24 Канала отметил, что Россия потеряет возможность вести войну, если около 38% ее нефтепереработки остановится и будет вынуждена экспортировать нефть с дисконтом. Все потому, что такие условия существенно сокращают доходы бюджета. Он подчеркнул, что Россия не будет получать поддержку своих партнеров за зря.
2 октября дроны добрались до Пермского края России. В городе Березники поражен филиал "Азот", который массово производит аммиак, карбамид, аммиачную селитру и другие продукты, которые могут использоваться как в сельском хозяйстве, так и для производства взрывчатки.
Только за сентябрь производство бензина в России уменьшилось на 1 миллион тонн. На внутреннем рынке появился дефицит, достигающий 20% от потребления.