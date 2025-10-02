Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.
Смотрите также Настоящие действия или шантаж Путина: почему Трамп заговорил об ударах вглубь России и Tomahawk
Что известно о новой атаке ВСУ?
В четверг, 2 октября, в городе Березники Пермского края России, вероятно, был поражен филиал "Азот".
Это один из крупнейших производителей азотных удобрений в России: аммиак, карбамид, аммиачная селитра и другие продукты, которые могут использоваться как в сельском хозяйстве, так и для производства взрывчатки. В 2024 году предприятие вышло на рекордные объемы – более 2,3 миллиона тонн продукции.
Удар по заводу "Азот" в Пермском крае / фото Exilenova+
Последствия попадания по азотному заводу / фото Exilenova+
Расстояние от государственной границы Украины по прямой составляет 1700 километров от государственной границы, что, потенциально, может стать рекордом по дальности поражения. Тип оружия, которым нанесли удар, пока что неизвестен.
Местные делятся кадрами поражения объекта / фото Exilenova+
Как Украина готовится к дальнобойным ударам?
Начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов заявил, что Украина найдет оружие и возможности, чтобы устроить блэкаут в Москве. Любое действие России, направленное, чтобы навредить Украине, будет получать симметричный ответ.
The Wall Street Journal пишет, что Украина получит от США разведданные для ракетных ударов далеко вглубь России. Цель этого – повышение эффективности ударов по нефтеперерабатывающим заводам, электростанциям и другим стратегическим объектам России. Более того, Трамп рассматривает возможность поставки ракет большой дальности – Tomahawk и Barracuda
Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил, что в первую очередь Украине нужно бить по стратегическим бомбардировщикам врага, нейтрализовать запуск КАБов, а также выявлять и бить по пусковым установкам и заводам "Шахедов".