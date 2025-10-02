Начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов в интервью Укринформу заявил, что Украина найдет на это и возможности, и оружие, передает 24 Канал.
Что говорят в Генштабе об ударах по России?
Гнатов заметил, что любое действие России, направлено, чтобы навредить Украине, будет получать симметричный ответ.
Абсолютно правильно все сказал президент, и мы найдем и возможности, найдем и оружие, и проведем эти операции, они обязательно поймут, что таким образом они не достигнут преимущества,
– заявил начальник Генштаба.
После чего второй раз подчеркнул, что любое действие россиян точно будет иметь противодействие.
Россию почти каждую ночь атакуют дроны
В ночь на 2 октября из-за атаки дронов взрывы прогремели в российском Саратове и нескольких районах Волгоградской области. Российские СМИ пишут, что их "певео" якобы обезвредила 85 украинских беспилотников.
В ночь на 30 сентября взрывы раздавались возле НПЗ в Волгограде. Из-за атаки тогда в России закрывали ряд аэропортов и Крымский мост.
Недавно под атакой дронов был также Белгород. Тогда в нескольких районах города и окружающих населенных пунктах не было света и воды.