Начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов в интервью Укринформу заявил, что Украина найдет на это и возможности, и оружие, передает 24 Канал.

Что говорят в Генштабе об ударах по России?

Гнатов заметил, что любое действие России, направлено, чтобы навредить Украине, будет получать симметричный ответ.

Абсолютно правильно все сказал президент, и мы найдем и возможности, найдем и оружие, и проведем эти операции, они обязательно поймут, что таким образом они не достигнут преимущества,

– заявил начальник Генштаба.

После чего второй раз подчеркнул, что любое действие россиян точно будет иметь противодействие.

