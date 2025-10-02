Начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов в інтерв'ю Укрінформу заявив, що Україна знайде на це і можливості, і зброю, передає 24 Канал.
Дивіться також Україна отримає від США розвіддані для ракетних ударів далеко углиб Росії, – WSJ
Що кажуть у Генштабі про удари по Росії?
Гнатов зауважив, що будь-яка дія Росії, спрямована, щоб зашкодити Україні, буде отримувати симетричну відповідь.
Абсолютно правильно все сказав президент, і ми знайдемо і можливості, знайдемо і зброю, і проведемо ці операції, вони обов'язково зрозуміють, що таким чином вони не досягнуть переваги,
– заявив начальник Генштабу.
Після чого вдруге наголосив, що будь-яка дія росіян точно буде мати протидію.
Росію майже щоночі атакують дрони
У ніч на 2 жовтня через атаку дронів вибухи пролунали у російському Саратові та кількох районах Волгоградської області. Російські ЗМІ пишуть, що їхня "певео" нібито знешкодила 85 українських безпілотників.
У ніч на 30 вересня вибухи лунали біля НПЗ у Волгограді. Через атаку тоді у Росії закривали низку аеропортів та Кримський міст.
Нещодавно під атакою дронів був також Бєлгород. Тоді у кількох районах міста та навколишніх населених пунктах не було світла та води.