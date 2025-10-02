Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
Дивіться також В Ярославлі масштабна пожежа та багато диму: влада підтвердила, що горить НПЗ
Що відомо про нічну атаку на Росію?
З 03:00 до 04:00 ночі 2 жовтня у Саратові пролунала серія вибухів над центральними районами. Місцеві мешканці жалілися на гучні звуки в небі, пов'язані з атакою безпілотників. В аеропорту Саратова було введено план "Килим", який до ранку не скасували.
Дрони вночі залетіли до Росії: дивіться відео
Крім того, проліт численних дронів зафіксували над територією області. Вибухи лунали також у Волгоградській області. Зокрема, у Борисоглібську та Єлані місцеві мешканці чули детонації й бачили роботу ППО.
Як пише пропагандистський канал РИА Новости, ворожа ППО нібито знешкодила 85 українських безпілотників.
Росіяни під атакою БпЛА: дивіться відео
Повідомляється також про роботу ППО у Ліскінському, Острозькому та Бутурліновському районах. Жителі не можуть змиритися з атаками, кажуть, що вони їм набридли, і запитують "коли це все закінчиться".
Ймовірний рух БпЛА до Росії / Фото з телеграму Петра Андрющенка
Росіяни бідкаються на вибухи через атаки: дивіться відео (Обережно! Присутня ненормативна лексика, 18+)
Удари по Росії: останні новини
Волгоградська область днями зазнала масштабної атаки безпілотників. Їх намагалися збити поблизу місцевого НПЗ. Повітряна тривога лунала також у кількох регіонах Росії та Криму, через що тимчасово закривали аеропорти і рух Кримським мостом.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан заявив в етері 24 Каналу, що удари України по НПЗ Росії можуть вивести з ладу до 30% її нафтової інфраструктури.
США готуються передавати Україні розвіддані для ракетних ударів углиб Росії, аби знизити її військовий потенціал. Крім того, Білий дім розглядає варіант постачання ракет великої дальності Tomahawk і Barracuda.