Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Що відомо про нічну атаку на Росію?

З 03:00 до 04:00 ночі 2 жовтня у Саратові пролунала серія вибухів над центральними районами. Місцеві мешканці жалілися на гучні звуки в небі, пов'язані з атакою безпілотників. В аеропорту Саратова було введено план "Килим", який до ранку не скасували.

Дрони вночі залетіли до Росії: дивіться відео

Крім того, проліт численних дронів зафіксували над територією області. Вибухи лунали також у Волгоградській області. Зокрема, у Борисоглібську та Єлані місцеві мешканці чули детонації й бачили роботу ППО.

Як пише пропагандистський канал РИА Новости, ворожа ППО нібито знешкодила 85 українських безпілотників.

Росіяни під атакою БпЛА: дивіться відео

Повідомляється також про роботу ППО у Ліскінському, Острозькому та Бутурліновському районах. Жителі не можуть змиритися з атаками, кажуть, що вони їм набридли, і запитують "коли це все закінчиться".

Ймовірний рух БпЛА до Росії / Фото з телеграму Петра Андрющенка

Росіяни бідкаються на вибухи через атаки: дивіться відео (Обережно! Присутня ненормативна лексика, 18+)

