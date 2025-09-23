Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу розповів про важливість системних ударів про російських НПЗ та особливо нафтопроводах. Також вночі 22 вересня територію Росії атакувало майже 115 дронів. Вибухи пролунали у кількох регіонах та в окупованому Криму.

Удари по яких об'єктах в Росії є найефективнішими?

Світан наголосив, що атака по Новокуйбишевському НПЗ повторна. Українські сили з періодичністю місяць – півтора завдають ударів по російських нафтопереробних заводах, які є найбільшими. Атаки по них дозволяють покласти до 30% російської нафтової галузі.

Росіяни за допомогою Китаю намагаються швидко відновлювати об'єкти нафтопереробки, тому час від часу по них треба продовжувати завдавати ударів. Вже зрозумілий алгоритм, якого дотримуються Сили оборони України. І у цьому сенсі найважливіше зберігати режим ударів, такий як діє зараз,

– підкреслив військовий експерт.

Ліквідація нафтової галузі, як вважає Світан, врешті решт призведе до рецесії російської економіки – особливо під кінець 2025 року.

Враховуючи велику кількість можливостей, які зараз з'явилися в України, можна прогнозувати, що за кілька місяців у росіян будуть величезні проблеми у нафтогазовій галузі. А далі – впродовж року – "ляже" і російська економіка,

– спрогнозував Роман Світан.

Крім того, регулярні удари по російських об'єктах нафтопереробного виробництва призводять, на думку полковника ЗСУ в запасі, до того, що окупаційна армія не отримує паливо, а російський бюджет – валюту від переробки нафти.

Однак, важливо не забувати, за його словами, завдавати ударів по нафтопроводах, оскільки росіяни переспрямовують велику частину нафти на експорт і це дозволяє їм отримувати нафтодолари. Тому потрібно мінусовати трубопроводи, що розташовані поруч, зокрема "Дружбу".

Україна, як пояснив військовий експерт, може дістати щонайменше до 5 – 7 нафтопроводів, а також по нафтових терміналах у портах Новоросійська, Туапсе, Усть-Луги, Приморська.

Останні атаки на Росію: які наслідки?