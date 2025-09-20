Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на власні джерела в СБУ.

Зокрема, унаслідок нічних ударів зафіксовано пожежі на станціях "Зензеватка" (населений пункт Зензеватка, Волгоградська область) та "Совхозная-2" (населений пункт Прогрес, Самарська область), а також на лінійно-виробничій диспетчерській станції "Самара" (населений пункт Просвєт, Самарська область).

Наслідки нічних ударів / Фото з мережі

Унаслідок атаки українських безпілотників станції зупинили роботу та перекачування нафти.

СБУ продовжує свою успішну роботу із запровадження дронових санкцій проти російських НПЗ та нафтоперекачувальних станцій. Саме ця інфраструктура приносить у бюджет Росії нафтодоларові надприбутки, які живлять війну проти України. Робота над перекриттям цих грошових потоків триватиме й надалі, – зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Дрони атакували російські нафтостанції: обережно, нецензурна лексика (18+)

Який вплив мають удари по НПЗ?

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що після ударів України по об'єктах у Росії кількість охочих завершити війну там і справді зросла, проте основні рішення ухвалюють у Москві, а там змін немає.

На думку голови ЦПД, потрібно пробити діру в цій обороні, аби проблеми відчули в Москві та Петербурзі. Через атаки на НПЗ на окупованих територіях і в деяких областях Росії спостерігається суттєвий дефіцит палива, але його не відчувають жителі багатших регіонів. Кремль робить усе, аби цього не допустити.

Удари так само впливають на воєнну логістику, на кількість доходів російського бюджету. Тобто є багато позитивних моментів від операції.

Що відомо про удари по НПЗ Росії?