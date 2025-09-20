Так, уночі мешканці Саратова та Енгельса скаржилися на серію вибухів, спалахи у небі та пожежу, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку БпЛА на Росію?

Вранці міноборони Росії повідомило, що над 14 областями нібито було знешкоджено 149 безпілотників на

40 – над Ростовською областю,

27 – над Саратовською областю,

18 – над Брянською областю,

15 – над Самарською областю.

12 – над окупованим Кримом,

8 – над Волгоградською областю,

4 – над Бєлгородською областю,

2 – над Воронезькою областю,

2 – над Калузькою областю,

1 – над Курською областю,

1 – над Смоленською областю,

1 – над Нижньогородською областю,

15 – над акваторією Чорного моря,

3 – над акваторією Азовського моря.

Губернатор Ростовської області розповів про масовану атаку на регіон. За його словами дрони були перехоплені у кількох районах. Наслідки нібито зафіксовані лише у Чортківському районі. На околиці села Осикове спалахнула суха трава, вогонь оперативно загасили. На території сільгосппідприємства зруйновано частину стіни складського приміщення. Вибиті вікна у двох приватних будинках. Порушено електропостачання.

Губернатор Саратовської області розповів, що внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, одна жінка постраждала. У двох багатоквартирних будинках частково вибило вікна, пошкоджено декілька автомобілів.

Губернатор Волгоградської області заявив, що у Червоножовтневому районі пошкоджено скління котельні, у Червоноармійському районі на пустирі ліквідовано загоряння сухої трави.

У низці регіонів зачинялися аеропорти. Це аеропорти "Гумрак" (Волгоград), "Грабцево" (Калуга), "Донське" (Тамбов), "Гагарін" (Саратов), "Баратаївка" (Ульяновськ), "Курумоч" (Самара). Вранці обмеження на прийом та випуск літаків були зняті.

Які наслідки атаки на Росію: дані від Генштабу