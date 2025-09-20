Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистський російський РБК.

Що відомо про атаку на Саратов 20 вересня?

Російські пропагандисти пишуть, що серія вибухів пролунала над Саратовом та Енгельсом. За попередніми даними, ППО нібито збивала невідомі безпілотники у небі.

Місцеві розповіли ЗМІ, що було чути щонайменше 12 – 16 вибухів близько до 02:00 ночі за місцевим часом. Також був чутний гул від мотора в небі, сирена повітряної небезпеки та видно спалахи.

Наразі офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає. О 00:46 за місцевим часом було введено план "Килим" в аеропорту Саратова.

Місцеві телеграм-канали також писали, що місто було "під масованою атакою" невідомих безпілотників. Також у мережі ширили кадри, на яких можна побачити сильну пожежу у Саратові.

У мережі припускали, що, ймовірно, ціллю атаки став Саратовський НПЗ.

Пізніше OSINT-аналітики з телеграм-каналу Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ підтвердили, що дрони атакували саме це підприємство.

Горить факел, зафіксовано декілька прильотів, одне з них в установку первинного перероблювання нафти ЕЛОУ-АВТ-6, головна та єдина на заводі,

– зазначили аналітики.

OSINT-аналітики підтвердили влучання по Саратовському НПЗ / Фото з телеграм-каналу Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩

Варто зазначити, що це далеко не перша атака на Саратовський НПЗ за останній час. Лише у ніч на 16 вересня підрозділи ССО вдарили по цьому важливому для армії ворога підприємству, що викликало вибухи та пожежу.

Відомо, що НПЗ спеціалізується на виготовленні понад 20 видів нафтопродуктів. А обсяг перероблювання Саратовським НПЗ склав 4,8 мільйона тонн.

До речі, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в етері 24 Каналу зазначив, що впродовж останнього часу вдалося уразити понад 20 російських НПЗ. Тому в Росії наростають проблеми з паливом, яку намагаються приховати від суспільства.

