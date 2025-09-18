Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Сили спеціальних операцій ЗСУ.

До теми Мають 2 наслідки: в ISW пояснили, які проблеми для Кремля створюють українські удари по НПЗ

Як українські дрони уразили Волгоградський НПЗ?

У ССО розповіли, що Волгоградський НПЗ залучений у забезпеченні потреб збройних сил ворога.

Цей НПЗ є найбільшим виробником ПММ (паливно-мастильних матеріалів – 24 Канал) в Південному федеральному окрузі РФ. Щорічний об'єм перероблювання складає 15,7 мільйона тонн, що становить 5,6 % від всього перероблювання нафти в Росії,

– написали військові.

За попередньою інформацією, НПЗ зупинив роботу після атаки 18 вересня. Сили спеціальних операцій наголосили, що вони продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога.

Що відомо про вибухи у Волгограді 18 вересня?

Очевидці розповідали російським ЗМІ, що чули серію гучних звуків у південній частині міста близько 01:30 ночі. У небі миготіли спалахи, за попередніми даними, працювала російська ППО, яка нібито знищувала дрони над Волгоградом.

За повідомленнями місцевих жителів, було чути звук мотора в небі та від 10 до 15 вибухів. Також про гучні звуки писали жителі сусідніх до Волгограда населених пунктів.

У Волгограді лунали вибухи: дивіться відео

Окрім того, в місцевому аеропорту вводили план "Килим" о 01:17 ночі. Також було скасовано два московські рейси (на виліт о 05:00 і на приліт о 04:00).

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров написав, що через падіння уламків БпЛА було вибито вікна та пошкоджено покрівлю у двох приватних домоволодіннях у Червоноармійському районі. Постраждалих немає.

Під ударом міг опинитися НПЗ "Лукойл-Волгограднєфтєпереработка": дивіться відео

У мережі припускали, що ціллю безпілотників було підприємство "Лукойл-Волгограднєфтєпереработка", яке забезпечує пальним армію держави-агресора, що згодом підтвердили українські військові. Телеграм-канал "Кримський вітер" зазначає, що в районі НПЗ фіксують пожежу.

У Міноборони Росії вигадали, що протягом ночі засоби ППО нібито перехопили та знищили "43 українські безпілотні літальні апарати літакового типу" над територією Ростовської, Волгоградської, Курської та Бєлгородської області та над окупованим Кримом.

Цікаво, що офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в етері 24 Каналу зазначав, що удари по НПЗ Росії спричиняють дефіцит бензину на деяких автозаправках і невдоволення серед росіян. Окрім того, через атаки українських БпЛА російської нафтопереробної галузі потужності зменшуються.

Які НПЗ атакували ЗСУ останнім часом?