Де зараз є тривога?

20:16, 22 грудня

Ворожий БпЛА на північній межі Київської та Житомирської областей.

19:55, 22 грудня

В Одесі пролунали вибухи.

19:38, 22 грудня

Ворожі БпЛА в Чорному морі у напрямку Одеси.

18:29, 22 грудня

  • БпЛА на сході Житомирщини вектором руху на південний захід;

  • БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину.

17:52, 22 грудня

Ворожі БпЛА в напрямку н.п. Іванків на Київщині.