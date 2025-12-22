Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Де зараз є тривога?
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Ворожий БпЛА на північній межі Київської та Житомирської областей. В Одесі пролунали вибухи. Ворожі БпЛА в Чорному морі у напрямку Одеси. БпЛА на сході Житомирщини вектором руху на південний захід; БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину. Ворожі БпЛА в напрямку н.п. Іванків на Київщині.
