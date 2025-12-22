Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Где сейчас есть тревога?
Вражеский БПЛА на северной границе Киевской и Житомирской областей.
В Одессе прогремели взрывы.
Вражеские БПЛА в Черном море в направлении Одессы.
БПЛА на востоке Житомирщины вектором движения на юго-запад;
БПЛА на севере Черниговщины курсом на Киевщину.
Вражеские БПЛА в направлении н.п. Иванков на Киевщине.