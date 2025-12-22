Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Где сейчас есть тревога?

20:16, 22 декабря

Вражеский БПЛА на северной границе Киевской и Житомирской областей.

19:55, 22 декабря

В Одессе прогремели взрывы.

19:38, 22 декабря

Вражеские БПЛА в Черном море в направлении Одессы.

18:29, 22 декабря

  • БПЛА на востоке Житомирщины вектором движения на юго-запад;

  • БПЛА на севере Черниговщины курсом на Киевщину.

17:52, 22 декабря

Вражеские БПЛА в направлении н.п. Иванков на Киевщине.