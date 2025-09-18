Про це інформує 24 Канал із посиланням на матеріал Defence Express.
Актуально Населення Росії суттєво скоротиться через війну: у ГУР розкрили песимістичні оцінки самої Москви
Яке українське озброєння знищило склад у російському Торопці?
За даними Центру спецоперацій "Альфа", 18 вересня 2024 року завдяки успішним діям українських захисників вдалося знищити близько 150 тисяч тонн боєприпасів у Тверській області Росії. Такий удар викликав землетрус в регіоні.
Зверніть увагу! На цьому складі зберігалася майже половина всіх 120-мм мінометних мін Росії та близько десятої частини авіабомб КАБ. Фактично, втрата такого арсеналу стала стратегічним ударом для російської армії.
На сьогодні СБУ підтвердила використання нового далекобійного безпілотника FP-1 в атаках на Тверську область.
На оприлюднених кадрах видно процес підготовки й запуску дронів, зокрема апарат із прямокутним корпусом, перевернутим V-подібним хвостовим оперенням і твердопаливним прискорювачем.
Усе це чітко вказує саме на FP-1, який нині активно застосовується для ударів по цілях у глибині території Росії.
Додатковим підтвердженням стало й відео компанії Fire Point, де під час демонстрації можливостей FP-1 показано атаку саме на цей російський арсенал.
Дивіться відео запуску дрона FP-1 на територію Росії
Інші успішні спецоперації ГУР та СБУ
Зранку 18 вересня СБУ дронами атакувала завод "Газпром Нафтохім Салават" в Башкортостані. Внаслідок удару по НПЗ виникла масштабна пожежа, а також серйозно пошкоджена ключова установка ЕЛОУ-АВТ-4.
Своєю чергою українська розвідка 16 вересня ліквідувала російських військових біля Владивостока, причетних до воєнних злочинів проти українців. Натомість у Росії спробували офіційно видати цю атаку за "звичайні вибухи" у військовій частині.