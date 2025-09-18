Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал Defence Express.

Актуально Население России существенно сократится из-за войны: в ГУР раскрыли пессимистические оценки самой Москвы

Какое украинское вооружение уничтожило склад в российском Торопце?

По данным Центра спецопераций "Альфа", 18 сентября 2024 года благодаря успешным действиям украинских защитников удалось уничтожить около 150 тысяч тонн боеприпасов в Тверской области России. Такой удар вызвал землетрясение в регионе.

Обратите внимание! На этом складе хранилась почти половина всех 120-мм минометных мин России и около десятой части авиабомб КАБ. Фактически, потеря такого арсенала стала стратегическим ударом для российской армии.

На сегодня СБУ подтвердила использование нового дальнобойного беспилотника FP-1 в атаках на Тверскую область.

На обнародованных кадрах видно процесс подготовки и запуска дронов, в частности аппарат с прямоугольным корпусом, перевернутым V-образным хвостовым оперением и твердотопливным ускорителем.

Все это четко указывает именно на FP-1, который сейчас активно применяется для ударов по целям в глубине территории России.

Дополнительным подтверждением стало и видео компании Fire Point, где во время демонстрации возможностей FP-1 показано атаку именно на этот российский арсенал.

Смотрите видео запуска дрона FP-1 на территорию России

Другие успешные спецоперации ГУР и СБУ