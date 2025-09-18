Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал Defence Express.
Какое украинское вооружение уничтожило склад в российском Торопце?
По данным Центра спецопераций "Альфа", 18 сентября 2024 года благодаря успешным действиям украинских защитников удалось уничтожить около 150 тысяч тонн боеприпасов в Тверской области России. Такой удар вызвал землетрясение в регионе.
Обратите внимание! На этом складе хранилась почти половина всех 120-мм минометных мин России и около десятой части авиабомб КАБ. Фактически, потеря такого арсенала стала стратегическим ударом для российской армии.
На сегодня СБУ подтвердила использование нового дальнобойного беспилотника FP-1 в атаках на Тверскую область.
На обнародованных кадрах видно процесс подготовки и запуска дронов, в частности аппарат с прямоугольным корпусом, перевернутым V-образным хвостовым оперением и твердотопливным ускорителем.
Все это четко указывает именно на FP-1, который сейчас активно применяется для ударов по целям в глубине территории России.
Дополнительным подтверждением стало и видео компании Fire Point, где во время демонстрации возможностей FP-1 показано атаку именно на этот российский арсенал.
Смотрите видео запуска дрона FP-1 на территорию России
Другие успешные спецоперации ГУР и СБУ
Утром 18 сентября СБУ дронами атаковала завод "Газпром Нефтехим Салават" в Башкортостане. В результате удара по НПЗ возник масштабный пожар, а также серьезно повреждена ключевая установка ЭЛОУ-АВТ-4.
В свою очередь украинская разведка 16 сентября ликвидировала российских военных возле Владивостока, причастных к военным преступлениям против украинцев. Зато в России попытались официально выдать эту атаку за "обычные взрывы" в воинской части.