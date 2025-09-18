Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. За його словами, упродовж останнього часу вдалося уразити понад 20 російських НПЗ. Тому в Росії наростають проблеми з паливом.

Яку інформацію намагається приховати Росія?

Як наголосив Коваленко, в Росії наростає дефіцит бензину. Найгіршою є ситуація на тимчасово окупованих територіях України та в Бєлгородській області. Кремль намагається берегти від дефіциту Москву та Санкт-Петербург.

Також там стараються особливо не пояснювати те, що взагалі відбувається. Російська пропаганда лише поширює огидну тезу про війну.

Вони аргументують, що усі негаразди, які зараз має Росія, є причиною, чому вони мають продовжувати війну. Мовляв, їм потрібно це робити, аби таких негараздів не було. Так вони збільшують градус агресії щодо України. Також там розповідають, що удари по українській енергетиці – це відповідь за НПЗ. Зрозуміло, що це брехня. Вони б'ють по українській енергетиці ще з 2022 року,

– сказав Коваленко.

Зараз вони сподіваються, що взимку дефіцит бензину стане менше через скорочення споживання. Також там приховують інформацію про нестачу засобів ППО.

Удари по російських НПЗ: коротко