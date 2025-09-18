Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. За його словами, упродовж останнього часу вдалося уразити понад 20 російських НПЗ. Тому в Росії наростають проблеми з паливом.
Яку інформацію намагається приховати Росія?
Як наголосив Коваленко, в Росії наростає дефіцит бензину. Найгіршою є ситуація на тимчасово окупованих територіях України та в Бєлгородській області. Кремль намагається берегти від дефіциту Москву та Санкт-Петербург.
Також там стараються особливо не пояснювати те, що взагалі відбувається. Російська пропаганда лише поширює огидну тезу про війну.
Вони аргументують, що усі негаразди, які зараз має Росія, є причиною, чому вони мають продовжувати війну. Мовляв, їм потрібно це робити, аби таких негараздів не було. Так вони збільшують градус агресії щодо України. Також там розповідають, що удари по українській енергетиці – це відповідь за НПЗ. Зрозуміло, що це брехня. Вони б'ють по українській енергетиці ще з 2022 року,
– сказав Коваленко.
Зараз вони сподіваються, що взимку дефіцит бензину стане менше через скорочення споживання. Також там приховують інформацію про нестачу засобів ППО.
Удари по російських НПЗ: коротко
- В ніч на 18 вересня українські дрони успішно уразили Волгоградський НПЗ. Він є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі Росії.
- Також дрони СБУ здійснили успішну атаку на 1400 кілометрів по Башкортостану. Там влучили по одному з найбільших нафтопереробних заводів в Росії.
- В американському Інституті вивчення війни пояснили, які проблеми виникають в Росії через постійні вибухи на НПЗ. Є два наслідки.