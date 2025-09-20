Так, ночью жители Саратова и Энгельса жаловались на серию взрывов, вспышки в небе и пожар, передает 24 Канал.
Что известно об атаке БпЛА на Россию?
Утром минобороны России сообщило, что над 14 областями якобы было обезврежено 149 беспилотников на
- 40 – над Ростовской областью,
- 27 – над Саратовской областью,
- 18 – над Брянской областью,
- 15 – над Самарской областью.
- 12 – над оккупированным Крымом,
- 8 – над Волгоградской областью,
- 4 – над Белгородской областью,
- 2 – над Воронежской областью,
- 2 – над Калужской областью,
- 1 – над Курской областью,
- 1 – над Смоленской областью,
- 1 – над Нижегородской областью,
- 15 – над акваторией Черного моря,
- 3 – над акваторией Азовского моря.
Губернатор Ростовской области рассказал о массированной атаке на регион. По его словам дроны были перехвачены в нескольких районах. Последствия якобы зафиксированы только в Чертковском районе. На окраине села Осиково вспыхнула сухая трава, огонь оперативно потушили. На территории сельхозпредприятия разрушена часть стены складского помещения. Выбиты окна в двух частных домах. Нарушено электроснабжение.
Губернатор Саратовской области рассказал, что в результате атаки поврежден жилой дом, одна женщина пострадала. В двух многоквартирных домах частично выбило окна, повреждено несколько автомобилей.
Губернатор Волгоградской области заявил, что в Краснооктябрьском районе повреждено остекление котельной, в Красноармейском районе на пустыре ликвидировано возгорание сухой травы.
В ряде регионов закрывались аэропорты. Это аэропорты "Гумрак" (Волгоград), "Грабцево" (Калуга), "Донское" (Тамбов), "Гагарин" (Саратов), "Баратаевка" (Ульяновск), "Курумоч" (Самара). Утром ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты.
Какие последствия атаки на Россию: данные от Генштаба
- Ночью 20 сентября защитники нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. Этот НПЗ обеспечивает ориентировочно 2,54% от общего объема нефтепереработки в России.
- Также был поражен Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Этот НПЗ обеспечивает переработку более 8,8 миллионов тонн нефти в год. На объекте зафиксированы взрывы и возгорания.
- Также осуществлено огневое поражение по объекту магистральной транспортной инфраструктуры – линейно-производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Самара".