Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Кіта Келлога для The Telegraph.
Що Келлог розповів про втрати росіян?
Кіт Келлог вважає, що втрати росіян в Україні загиблими та пораненими перевищують один мільйон осіб.
Це вражає. Росії байдуже до людського життя. Громадськості теж. Ось що жахливо,
– сказав американський генерал.
Спецпредставник Трампа нагадав, що росіяни – це нація, яка втратила 68 000 загиблих під час Сталінградської битви у 1942 – 1943 роках, і "оком не кліпнула".
Довідково! Історики зазначають, що справжня кількість людських смертей у цій битві невідома. За останніми даними, радянські війська втратили близько 1,15 мільйона людей, із них близько 480 тисяч – мертвими. Плюс іще загинули кількадесят тисяч цивільних.
Цікаво, що втрати російської армії у живій силі останнім часом зменшилися. Якщо раніше середньодобові показники сягали близько 1500 осіб, то зараз вони становлять приблизно 800.
Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в етері 24 Каналу пояснив, що окупанти нещодавно проводили ротацію своїх підрозділів, через що штурмів стало менше. Водночас він наголосив, що вже у вересні знову очікується значне зростання безповоротних втрат росіян.
Які втрати у росіян за даними української сторони?
У Генеральному штабі ЗСУ у зведенні 19 вересня розповіли, що українські військові за попередню добу ліквідували 1 150 російських солдатів. Загальна кількість втрат ворога з 24 лютого 2022 року становить близько 1 099 530 осіб.
Володимир Зеленський підкреслив, що внаслідок успішних контрнаступальних дій ЗСУ на Донецькому напрямку росіяни зазнали суттєвих втрат. Також було значно поповнено й обмінний фонд для нашої держави.
А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Сили оборони з початку 2025 року знешкодили понад 305 тисяч окупантів. Йдеться про "двохсотих" та "трьохсотих".