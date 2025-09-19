Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Кіта Келлога для The Telegraph.

Що Келлог розповів про втрати росіян?

Кіт Келлог вважає, що втрати росіян в Україні загиблими та пораненими перевищують один мільйон осіб.

Це вражає. Росії байдуже до людського життя. Громадськості теж. Ось що жахливо,

– сказав американський генерал.

Спецпредставник Трампа нагадав, що росіяни – це нація, яка втратила 68 000 загиблих під час Сталінградської битви у 1942 – 1943 роках, і "оком не кліпнула".

Довідково! Історики зазначають, що справжня кількість людських смертей у цій битві невідома. За останніми даними, радянські війська втратили близько 1,15 мільйона людей, із них близько 480 тисяч – мертвими. Плюс іще загинули кількадесят тисяч цивільних.

Цікаво, що втрати російської армії у живій силі останнім часом зменшилися. Якщо раніше середньодобові показники сягали близько 1500 осіб, то зараз вони становлять приблизно 800.

Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в етері 24 Каналу пояснив, що окупанти нещодавно проводили ротацію своїх підрозділів, через що штурмів стало менше. Водночас він наголосив, що вже у вересні знову очікується значне зростання безповоротних втрат росіян.

Які втрати у росіян за даними української сторони?