Про це пише 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Дивіться також Фатальний візит очільника МО Росії: ЗСУ знищили два командні пункти окупантів на Донеччині

Скільки Росія втратила солдатів у 2025 році?

Від початку 2025 року Сили оборони України ліквідували понад 300 тисяч російських окупантів.

Сили оборони України знищують ворога: з початку року знешкоджено понад 305 тисяч окупантів (305 630),

– розповів головнокомандувач ЗСУ.

Також, як зазначив головком ЗСУ, наші війська завдали значних втрат окупантам і в техніці.

"Водночас руйнуємо й ворожу логістику: у 2025 році вже вражено 29 095 одиниць автомобільної техніки", – повідомив Сирський.

Головком ЗСУ також опублікував кадри бойової роботи, на яких видно знищення Силами оборони особового складу противника і техніки.

Сили оборони нищать ворога: дивіться відео

Дивіться також Нацгвардійці ліквідували "Путіна" в кущах під Покровськом

Втрати росіян: останні новини