Про це пише 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Скільки Росія втратила солдатів у 2025 році?
Від початку 2025 року Сили оборони України ліквідували понад 300 тисяч російських окупантів.
Сили оборони України знищують ворога: з початку року знешкоджено понад 305 тисяч окупантів (305 630),
– розповів головнокомандувач ЗСУ.
Також, як зазначив головком ЗСУ, наші війська завдали значних втрат окупантам і в техніці.
"Водночас руйнуємо й ворожу логістику: у 2025 році вже вражено 29 095 одиниць автомобільної техніки", – повідомив Сирський.
Головком ЗСУ також опублікував кадри бойової роботи, на яких видно знищення Силами оборони особового складу противника і техніки.
Втрати росіян: останні новини
Відповідно до даних Генштабу 17 вересня, загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1020 осіб. Також ворог втратив 5 танків, 3 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, 360 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 108 одиниць автомобільної техніки та одну важку вогневу систему.
Спецпризначенці ГУР МО України 14 вересня виявили та завдали успішного вогневого ураження по зенітно-ракетному комплексу 9К317М "Бук-М3" російських загарбників.
Також 10 вересня в акваторії Чорного моря спецпризначенці ГУР МО України вистежили та успішно атакували чергову дороговартісну військову ціль Росії – корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу ворожого Чорноморського флоту.