Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сколько Россия потеряла солдат в 2025 году?

С начала 2025 года Силы обороны Украины ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.

Силы обороны Украины уничтожают врага: с начала года обезврежено более 305 тысяч оккупантов (305 630),

– рассказал главнокомандующий ВСУ.

Также, как отметил главком ВСУ, наши войска нанесли значительные потери оккупантам и в технике.

"В то же время разрушаем и вражескую логистику: в 2025 году уже поражено 29 095 единиц автомобильной техники", – сообщил Сырский.

Главком ВСУ также опубликовал кадры боевой работы, на которых видно уничтожение Силами обороны личного состава противника и техники.

Силы обороны уничтожают врага: смотрите видео

