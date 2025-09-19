Про це йдеться у публічному звіті Мадяра, опублікованому у його телеграм-каналі, інформує 24 Канал.

Дивіться також "Мадяр" розповів про збитий розвідувальний борт "Оріон" та показав відео моменту



"76 859 одиниць знищених/уражених унікальних ворожих цілей силами угруповання СБС за 100 діб (ріст +804,7% відносно результату СБС за попередні 100 діб 2025 року); 18 501 одиниць особового складу ворога протягом 100 діб – ріст +423,5%. СБС стає явищем, що безпосередньо впливає на фронт", – написав Мадяр.

Чи зросте чисельність УСБС?

Чисельність УСБС наразі становить 2,2% від загальної чисельності війська Сил оборони України. При цьому питома вага знищених/уражених цілей СБС відносно всіх СОУ – понад 35% (у серпні). А в найближчих планах командувача – щоб кожна друга знищена ворожа ціль була на рахунку УСБС.

Поки не запущена за 100 діб рекрутингова компанія. Нас стане 5% від загальної кількості війська СОУ. Тоді ми закриємо 100% смуги фронту на усіх трьох рівнях глибин: оперативному, тактичному та стратегічному. І перетнемо відмітку 50% загального об'єму знищених/уражених ворожих цілей. Інакше я складу повноваження і повернуся у рідну бригаду хоч і оператором лазні,

– наголосив Мадяр.

Що вдалося втілити за 100 днів?

Крім того, командувач відзвітував про хід реформи СБС. За 100 днів:

запроваджено єдину уніфіковану систему звітності та електронний журнал бойових дій;

запущено онлайн-табло результатів СБС "Підрахуйка" у розрізі усіх підрозділів СБС. Тепер усі результати прозорі;

створено єдиний склад критичних компонентів для 12 підрозділів УСБС (не включає дрони). Забезпечено 1600+ видів номенклатури у кількості 1 039 870 штук не за державний кошт: квадроцикли, пікапи, логістичний та вантажний транспорт, фототехніка, засоби мобільних РЕБ, верстати, радіообладнання, старлінки тощо;

розгорнуто постачання боєприпасів власного виробництва Цукрарні СБС для дронів у кількості понад 50 000 одиниць. Буде нарощено до 120 000 одиниць на місяць для задоволення 100% потреб угруповання;

реалізується 12 шарів впливу СБС на смугу фронту у тактичній, оперативній та стратегічній глибині;

автоматизовано планування потреб у дронах (типи, моделі, ТТХ, кількість), засобах та боєприпасах. Дрон та боєприпас чекає на пілота, а не навпаки.

Як повідомлялося, Роберт "Мадяр" Бровді призначений командувачем Сил безпілотних систем указом Президента від 3 червня 2025 року.

11 червня 5 підрозділів "Лінії дронів" та 7 підрозділів СБС об'єднано в угруповання Сил безпілотних систем.