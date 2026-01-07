Інцидент трапився під час проходження паспортного контролю на пункті пропуску "Чоп (Тиса) – Загонь". Як розповіла 24 Каналу Дар’я Мельниченко, вона не могла не відреагувати на те, що почула, тому звернулася до прикордонників.
"Сказав, що підтримує Путіна": деталі інциденту
Українка Дар’я Мельниченко стала символом української рішучості, коли дала гідну відсіч італійцю-путіністу. Сьогодні вона переконує – якщо ви впевнені у своїй правоті, то треба йти до кінця і не боятися. Ба більше, в Україні всі ми як одна родина.
Дівчина згадує, що італієць та його наречена поводилися дивно ще під час посадки на автобус у Мілані. Вони були напідпитку, сварились, але з нею не комунікували. Цікаво, що чоловік був одягнений у вишиванку, яку йому подарувала наречена. Дар'я навіть зробила йому комплімент.
"Під час першої зупинки, коли всі вийшли з автобуса, він зі мною заговорив. Не знаю чому, але вирішив сказати мені, що підтримує Путіна, а не Зеленського, що Путін – це нібито велична людина. Я була дуже зла і сказала, що йому не варто їхати в Україну з такою позицією", – наголосила Дар’я Мельниченко.
Українка, яка дала гідну відсіч путіністу / Фото 24 Каналу
На зауваження чоловік відповів, що в Італії немає диктатури й він може говорити все, що хоче. Тоді дівчина вирішила припинити розмову й повернулася в автобус.
В дорозі Рокко заважав, сварився з іншими пасажирами, тому на другій зупинці вона разом з людьми підійшли до водіїв. Дар'я сказала, що під час перетину кордону підійде до прикордонників і повідомить, що чоловік в автобусі має проросійську позицію, тому його не можна пускати в Україну. Перевізники її підтримали.
Прикордонники поспілкувалися з дівчиною та італійцем. Дізнавшись всі деталі, вони відмовили 53-річному громадянину Італії, який мав проросійські погляди, у в'їзді до нашої держави.
Я почуваюся гордою і сподіваюся, що невдовзі мій тато вийде з позиції, все це побачить і також буде гордий за мене. Я не очікувала на такий резонанс і виставила цей допис у Threads лише для підтримки. Моя сім'я, мій наречений – навіть не знали, що зі мною трапилося поки не побачили це в інтернеті,
– підсумувала Дар'я Мельниченко.
Її вчинок надихнув чимало людей, а тисячі українців чекали на розв'язку цієї історії. Сьогодні вони підтримують дівчину та дякують їй за такі гідну позицію.
Що відомо про італійця Рокко?
- У своїх соцмережах чоловік висловлював проросійські погляди, вів ТікТок і виставляв відео, які тільки підтверджують його позицію. Чимало дописів мають провокативний характер, у них Рокко пише, що підтримує Путіна та відвідує Росію.
- Цікаво, що на зауваження дівчини нахабний італієць сказав, що його наречена-українка також поділяє проросійські погляди. Дар'я Мельниченко відповіла, що вона та його обраниця – це різні українки.
- У прикордонній службі наголосили, що італієць виправдовував агресію Росії проти України. Через порушення норм українського законодавства йому відмовили у перетині кордону. Крім цього заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.