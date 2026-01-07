Инцидент произошел во время прохождения паспортного контроля на пункте пропуска "Чоп (Тиса) – Загонь". Как рассказала 24 Каналу Дарья Мельниченко, она не могла не отреагировать на то, что услышала, поэтому обратилась к пограничникам.

"Сказал, что поддерживает Путина": детали инцидента

Украинка Дарья Мельниченко стала символом украинской решимости, когда дала достойный отпор итальянцу-путинисту. Сегодня она убеждает – если вы уверены в своей правоте, то надо идти до конца и не бояться. Более того, в Украине все мы как одна семья.

Девушка вспоминает, что итальянец и его невеста вели себя странно еще во время посадки на автобус в Милане. Они были навеселе, ссорились, но с ней не коммуницировали. Интересно, что мужчина был одет в вышиванку, которую ему подарила невеста. Дарья даже сделала ему комплимент.

"Во время первой остановки, когда все вышли из автобуса, он со мной заговорил. Не знаю почему, но решил сказать мне, что поддерживает Путина, а не Зеленского, что Путин – это якобы величественный человек. Я была очень зла и сказала, что ему не стоит ехать в Украину с такой позицией", – отметила Дарья Мельниченко.

Украинка, которая дала достойный отпор путинисту / Фото 24 Канала

На замечание мужчина ответил, что в Италии нет диктатуры и он может говорить все, что хочет. Тогда девушка решила прекратить разговор и вернулась в автобус.

В дороге Рокко мешал, ссорился с другими пассажирами, поэтому на второй остановке она вместе с людьми подошли к водителям. Дарья сказала, что во время пересечения границы подойдет к пограничникам и сообщит, что человек в автобусе имеет пророссийскую позицию, поэтому его нельзя пускать в Украину. Перевозчики ее поддержали.

Пограничники пообщались с девушкой и итальянцем. Узнав все детали, они отказали 53-летнему гражданину Италии, который имел пророссийские взгляды, во въезде в наше государство.

Я чувствую себя гордой и надеюсь, что вскоре мой папа выйдет из позиции, все это увидит и также будет горд за меня. Я не ожидала такого резонанса и выставила это сообщение в Threads только для поддержки. Моя семья, мой жених – даже не знали, что со мной случилось пока не увидели это в интернете,

– подытожила Дарья Мельниченко.

Ее поступок вдохновил немало людей, а тысячи украинцев ждали развязки этой истории. Сегодня они поддерживают девушку и благодарят ее за такую достойную позицию.

Что известно об итальянце Рокко?