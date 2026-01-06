Італієць Рокко вів свій ТікТок та не соромився виставляти відео, які його компрометують. У цьому розбирався 24 Канал.

Що постив італієць?

Італієць Рокко та його пригоди на українському кордоні дуже сколихнули свідому частину українського суспільства. Помітно, що за історією спостерігають всі, хто так чи інакше має доступ в Інтернет. Його сторінка у ТікТок цілком відображає його проросійські погляди.



На сторінці багато російської символіки / Скриншот 24 Каналу

Він не оминає висловлювань на політичні теми. Щобільше, постить на цю тему відео відверто провокативного характеру. Очевидно, що він не підтримує Україну та Володимира Зеленського, про що він вже заявляв дівчині, яка першою розповіла цю історію.



Контент зі сторінки Рокко / Скриншот 24 Каналу

Так само він транслює і свої думки щодо Росії. На сторінці можна знайти чимало роликів, які прямо чи опосередковано показують підтримку агресора.

Подорож до Росії. Я прибуваю до своєї землі,

– написав він під одним відео.



Рокко підтримує Росію / Скриншот 24 Каналу

Це доволі чітко показує його розуміння ситуації у світі та те, який бік він підтримує. Італієць висловлювався і про внутрішню політику, тож, можливо, це ще не кінець цієї історії.

З чого все почалось?

Історія про італійця, який їде в Україну, викликала ажіотаж у соцмережі Threads, коли українка Дар’я розповіла про конфлікт з ним через його зневагу до України.

Ці слова не на жарт розізлили дівчину, тож у відповідь вона сказала, що йому не варто їхати в Україну. Проте нахабний італієць вирішив додати, що його думку також розділяє його дівчина, яка є такою ж українкою. Обурена Дар’я додала, що вони з його обраницею – різні українки, а в дописі зазначила, що чекає приїзду до українського кордону.

Прикордонники вже чекали на них, тож забрали на допит італійця та його дружину.

