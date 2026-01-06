Повідомляє 24 Канал з посиланням на українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова.

Дивіться також Вона доносила на нього в КДБ, а він – рятував її з таборів: хто двічі був одружений із агенткою

Яку зачіску насправді мав Богдан Хмельницький?

Алфьоров звернув увагу на малопомітну, але важливу деталь на прижиттєвих портретах гетьмана. Йдеться про гравюри, створені Вільгельмом Гондіусом у 1651 році. Саме вони вважаються єдиними достовірними портретами Богдана Хмельницького, зробленими ще за його життя.

Богдан Хмельницький / Гравюра Вільгельма Гондіуса

На всіх цих зображеннях гетьман постає в шапці. Однак з-під неї визирає характерна "закорючка". Саме вона вказує на те, що у гетьмана була стандартна для того часу зачіска – голена голова з чубом.

Саме цю зачіску можна побачити на численних портретах 16 – 18 століть.

Як з'явився портрет Хмельницького з віслючими вухами?

У 1651 році Вільгельм Гондіус створив гравюру з портретом Богдана Хмельницького, розмістивши у правому верхньому куті герб Війська Запорозького та додав підпис: "Богдан Хмельницький Його Королівської милості Запорозький очільник".

Згодом художник вніс зміни до власної роботи. Ймовірно, це могло бути зроблено на замовлення польської влади, яка намагалася дискредитувати гетьмана-повстанця. Вважається, що свою роботу Гондіус допрацював на початку літа 1651 року, напередодні вирішальної події польсько-козацького протистояння - битви під Берестечком.

Гондіус не створював нову гравіру, а лише скоригував уже наявну: видовжив вуха Хмельницького, а пір'я на його шапці зробив подібним на ріжки.

Карикатурний образ Богдана Хмельницького / Портрет Вільгельма Гондіуса

Крім того, він стер літери довкола герба "Б – Х, Г – В, Е – К, М – За", які розшифровувалися як "Богдан Хмельницький, гетьман Війська Его Королівської Милості Запорозького". У результаті в обіг пішов лише спотворений образ гетьмана.

Яким було друге ім'я Богдана Хмельницького?