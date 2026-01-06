Сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского историка и главу Института национальной памяти Александра Алферова.
Какую прическу на самом деле имел Богдан Хмельницкий?
Алферов обратил внимание на малозаметную, но важную деталь на прижизненных портретах гетмана. Речь идет о гравюрах, созданных Вильгельмом Гондиусом в 1651 году. Именно они считаются единственными достоверными портретами Богдана Хмельницкого, сделанными еще при его жизни.
Богдан Хмельницкий / Гравюра Вильгельма Гондиуса
На всех этих изображениях гетман предстает в шапке. Однако из-под нее выглядывает характерная "закорючка". Именно она указывает на то, что у гетмана была стандартная для того времени прическа – бритая голова с челкой.
Именно эту прическу можно увидеть на многочисленных портретах 16 – 18 веков.
Как появился портрет Хмельницкого с ослиными ушами?
В 1651 году Вильгельм Гондиус создал гравюру с портретом Богдана Хмельницкого, разместив в правом верхнем углу герб Войска Запорожского и добавил подпись: "Богдан Хмельницкий Его Королевской милости Запорожский глава".
Впоследствии художник внес изменения в собственную работу. Вероятно, это могло быть сделано по заказу польских властей, которая пыталась дискредитировать гетмана-повстанца. Считается, что свою работу Гондиус доработал в начале лета 1651 года, накануне решающего события польско-казацкого противостояния - битвы под Берестечком.
Гондиус не создавал новую гравиру, а лишь скорректировал уже имеющуюся: удлинил уши Хмельницкого, а перья на его шапке сделал похожим на рожки.
Карикатурный образ Богдана Хмельницкого / Портрет Вильгельма Гондиуса
Кроме того, он стер буквы вокруг герба "Б – Х, Г – В, Е – К, М – За", которые расшифровывались как "Богдан Хмельницкий, гетман Войска Его Королевской Милости Запорожского". В результате в оборот пошел лишь искаженный образ гетмана.
Каким было второе имя Богдана Хмельницкого?
Алферов рассказал, что Богдан Хмельницкий имел сразу два имени – Богдан и Зиновий. Зиновий был крестильным, то есть церковным именем, которое давали человеку во время крещения.
В то же время имя Богдан не было крестильным и использовалось в повседневной жизни. Именно этим именем гетмана называли близкие и окружение.
Практика иметь церковное и бытовое имя была распространенной в Украине вплоть до 18 века.