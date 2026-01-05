Например, жизнь Марии и Владимира Сосюр сложно назвать сказочной, ведь пока мужчина писал любовные письма, женщина тоже писала, но доносы в КГБ на него и его товарищей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на gazeta.ua.

Что известно о Марии Сосюре?

Владимир Сосюра познакомился со своей будущей женой на концерте в Донецке. Она была моложе его на 12 лет, однако сразу запала ему в душу.

В то же время в 1941 году Марию завербовал КГБ. Она была не очень умелой агенткой: рассказывала о работе знакомым и разглашала государственные тайны. За это она получила 10 лет лагерей. Ее работа заключалась в том, чтобы тщательно следить за тем, какие настроения царят в писательской среде, частью которой был ее муж.



Супруги Сосюр / Фото "Украинки"

Сосюру деятельность жены не смущала, однако и жизнь их сложно было назвать мирной: их ссоры слышал весь дом. Во время заключения Марии в лагерях Сосюра хотел ее освободить, однако у него появилась другая женщина. Он заочно развелся с Марией, однако ненадолго: она вернулась из лагерей и позвонила ему.

Мужчина сразу же поехал к ней, забрал домой. Он развелся с третьей женой и снова женился на Марии.

Как Сосюра трижды избежал расстрела?

Владимир Сосюра трижды избегал расстрела: во время плена в деникинской армии, плена в Красной армии, и во время репрессий писателей в доме "Слово", говорится в Википедии.

В третий раз под угрозой смерти он оказался во время репрессий писателей дома "Слово". Он должен был быть среди тех, кого советская власть хотела расстрелять, однако тогда он смог этого избежать, однако вместо этого он оказался в психиатрической больнице. Историки подтверждают, что он находился там "по распоряжению".

Кто из писателей также был женат на "агентке" НКВД?