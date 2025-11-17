Сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского историка и главу Института национальной памяти Александра Алферова.

Смотрите также Почему князя Ярослава называют Мудрым и был ли он таким на самом деле

Почему у Богдана Хмельницкого было два имени?

В своем видео историк поделился интересным фактом о гетмане Богдане Хмельницком, который широкой аудитории является малоизвестным.

По словам Алферова, у именитого гетмана было два имени: Богдан і Зиновий.

Богдан Хмельницкий / Гравюра Вильгельма Гондиуса

Историк объяснил, что Зиновий – это крестильное, церковное имя, которое давали во время крещения. Зато Богдан – не крестильное, то есть бытовое имя, которым называли ребенка в семье и использовали в повседневной жизни.

Алферов отмечает, что подобная практика была распространена в Украине вплоть до 18 века.

Где похоронен Богдан Хмельницкий?

Как пишет "Освіта.UA", после смерти тело Богдана Хмельницкого было забальзамировано и похоронено, однако впоследствии бесследно исчезло, и точное место его упокоения до сих пор остается загадкой.

Польские источники утверждают, что в 1664 году воевода Стефан Чарнецкий напал на Суботов, выкопал гроб гетмана, сжег тело, а пепел выстрелил из пушки.

Украинская версия полностью отрицает эту историю. По преданию, прах Хмельницкого перезахоронил его давний друг Лаврин Капуста, а чтобы избежать очередного надругательства, о новом месте захоронения знали лишь несколько человек, погибших во время войн.

Исследователи называют несколько возможных мест, где может лежать прах Богдана Хмельницкого. Один из вариантов – "Семидубова гора" в селе Ивковцы неподалеку Суботова. Согласно другой версии, гетман похоронен в склепе под Ильинской церковью, который археологи обнаружили в 2019 году.

Однако ни одно из этих предположений пока не имеет окончательного подтверждения.

Каким было второе имя Владимира Великого?