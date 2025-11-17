Повідомляє 24 Канал з посиланням на українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова.

Чому у Богдана Хмельницького було два імені?

У своєму відео історик поділився цікавим фактом про гетьмана Богдана Хмельницького, який широкій аудиторії є маловідомим.

За словами Алфьорова, у іменитого гетьмана було два імені: Богдан і Зиновій.

Богдан Хмельницький / Гравюра Вільгельма Гондіуса

Історик пояснив, що Зиновій – це хрестильне, церковне ім'я, яке давали під час хрещення. Натомість Богдан – не хрестильне, тобто побутове ім'я, яким називали дитину в родині та використовували в щоденному житті.

Алфьоров зазначає, що подібна практика була поширеною в Україні аж до 18 століття.

Де похований Богдан Хмельницький?

Як пише "Освіта.UA", після смерті тіло Богдана Хмельницького було забальзамоване й поховане, однак згодом безвісти зникло, і точне місце його спочинку досі залишається загадкою.

Польські джерела стверджують, що у 1664 році воєвода Стефан Чарнецький напав на Суботів, викопав домовину гетьмана, спалив тіло, а попіл вистрілив з гармати.

Українська версія повністю заперечує цю історію. За переказами, прах Хмельницького перепоховав його давній друг Лаврін Капуста, а щоб уникнути чергової наруги, про нове місце поховання знали лише кілька осіб, які загинули під час воєн.

Дослідники називають кілька можливих місць, де може лежати прах Богдана Хмельницького. Один із варіантів – "Семидубова гора" в селі Івківці неподалік Суботова. Згідно з іншою версією, гетьман похований у склепі під Іллінською церквою, який археологи виявили у 2019 році.

Однак жодне з цих припущень поки що не має остаточного підтвердження.

