Например, князя Владимира называют Великим, а Ярослава – Мудрым. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Почему Ярослава называют Мудрым?

Ярослав Мудрый, вероятно, получил свою "фамилию" из-за своей деятельности. Именно во время его правления культура и образование приобрели невиданного на тот момент расцвета. В частности, он основал первую школу при Софийском соборе, создал большую библиотеку в Киеве и способствовал распространению грамотности.

По его инициативе начался перевод многих книг, они переписывались, был составлен летописный свод.

Этот князь уделял большое внимание укреплению государства, его границ и стабилизации внутреннего положения. Он провел ряд реформ, которые помочь наладить общественную жизнь. Кроме этого, при его правлении заключили сборник законов "Русская правда". Именно он стал основой для развития судебной системы.



При Ярославе Мудром составили "Русскую правду" / Фото Википедия

Имел ли Владимир Великий гаремы?

Владимир Великий, который известен тем, что крестил Русь, на самом деле вел довольно развратный образ жизни до того, как стал христианином. В частности, он удерживал почти тысячу наложниц.

У "Повести временных лет" говорится о 800 наложницах. Кроме этого, у него было 8 законных жен. Именно на отношениях с ними он сосредоточился после принятия христианства.

