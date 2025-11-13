Царь Мидас – герой древнегреческих мифов, однако у него также был вполне реальный прототип. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Смотрите также Почему Райан Гослинг носил собачий медальон: причина доводит до слез

Кто такой царь Мидас?

Прототипом героя Мидас стал одноименный фригийский обладатель. Реальный царь был невероятно богатым и состояние вошло в историю. Также есть предположение, что именно реальный царь Мидас выпустил первую монетку, однако эти догадки не имеют подтверждения.



Царь Мидас не выдержал своего дара / Фото Википедии

Зато герой мифов, который тоже получил имя Мидас и в честь которого, вероятно, НАБУ и назвали свою громкую операцию, был известен своей способностью обращать в золото все, к чему прикасался. Еще с детства ему пророчили невероятные состояния, однако все оказалось несколько сложнее.

Как Мидас получил свой дар?

Дионис путешествовал по миру и один из его сатиров, Силен, отстал и заснул в розовом саду, который принадлежал Мидасу. Его нашли садовники и связали и привели к царю. Он приказал его отпустить.

Чтобы отблагодарить Дионис пообещал выполнить любую его просьбу.

Прошу, сделай так, чтобы все, к чему я прикоснусь, превращалось в золото,

– сказал Мидас.

Он получил свое умение, однако очень скоро понял, что в золото оборачивается буквально все: от камней до еды. он попросил Диониса забрать у него дар, который стал проклятием. Он смилостивился и помог ему.

НАБУ опубликовало плейлист из "пленок Миндича"

Операция НАБУ и САП "Мидас" приобрела такую огласку и масштаб, что она уже несколько дней не сходит с первых полос. Однако не все обсуждения серьезные – украинцы пытаются шутить даже в самые плохие. В сети обратили внимание на то, что на записях слышны украинские треки.

Поэтому НАБУ опубликовало плейлист из тех самых "пленок Миндича".

В своей заметке НАБУ сыронизировало, что это плейлист для фонового прослушивания.

Какая самая дорогая в мире специя?