Ведь актер некоторое время носил на публике собачий медальон. Однако это не просто так. Почему Райан Гослинг носил этот медальон – расскажет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
Почему Райан Гослинг носил собачий медальон?
Райан Гослинг очень любит собак. У него был любимец Джордж, породы терьер. В 2013 году Гослинг назвал собаку "любовью всей своей жизни".
Обычно я беру его везде, у меня есть специальные документы, чтобы он мог путешествовать со мной, куда бы я ни шел. Можем ли мы просто поговорить о Джордже,
– говорил Гослинг в одном из интервью.
Актер не любил говорить о личной жизни, но о терьере – охотно. Однако в декабре 2016 года 17-летний Джордж заболел. Ветеринары не смогли его спасти и собака умерла.
В память о своем любимце, Гослинг долгое время выходил на публику с медальоном Джорджа на шее.
Райан Гослинг с медальоном Джорджа на шее / Фото Getty Images
Как пишет издание People, Райан Гослинг вместе с возлюбленной Евой Мендес завел нового любимца в 2016 году – в звездной семье появился доберман Лучо.
Как умилил сеть Илларион Павлюк?
Известные люди часто заставляют своих фанатов плакать, хотя часто это происходит случайно. Например, недавно в соцсети Threads зарегистрировался Илларион Павлюк и свое первое сообщение он посвятил жене Светлане по случаю 20-й годовщины знакомства.
Из-за военной службы Павлюк сейчас находится в Донецкой области, поэтому он записал своей любимой стихотворение.
Пользователи сети в комментариях говорят, что не сдерживали слез, ведь это очень щемяще и прекрасно.