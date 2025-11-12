Ведь актер некоторое время носил на публике собачий медальон. Однако это не просто так. Почему Райан Гослинг носил этот медальон – расскажет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Интересно Легенда, которую знает весь мир: назван самый популярный человек всех времен

Почему Райан Гослинг носил собачий медальон?

Райан Гослинг очень любит собак. У него был любимец Джордж, породы терьер. В 2013 году Гослинг назвал собаку "любовью всей своей жизни".

Обычно я беру его везде, у меня есть специальные документы, чтобы он мог путешествовать со мной, куда бы я ни шел. Можем ли мы просто поговорить о Джордже,

– говорил Гослинг в одном из интервью.

Актер не любил говорить о личной жизни, но о терьере – охотно. Однако в декабре 2016 года 17-летний Джордж заболел. Ветеринары не смогли его спасти и собака умерла.

В память о своем любимце, Гослинг долгое время выходил на публику с медальоном Джорджа на шее.



Райан Гослинг с медальоном Джорджа на шее / Фото Getty Images

Как пишет издание People, Райан Гослинг вместе с возлюбленной Евой Мендес завел нового любимца в 2016 году – в звездной семье появился доберман Лучо.

Как умилил сеть Илларион Павлюк?