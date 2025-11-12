Адже актор певний час носив на публіці собачий медальйон. Проте це не просто так. Чому Раян Гослінг носив цей медальйон – розповість 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Чому Раян Гослінг носив собачий медальйон?

Раян Гослінг дуже любить собак. У нього був улюбленець Джордж, породи тер'єр. У 2013 році Гослінг назвав собаку "любов'ю всього свого життя".

Зазвичай я беру його всюди, у мене є спеціальні документи, щоб він міг подорожувати зі мною, куди б я не йшов. Чи можемо ми просто поговорити про Джорджа,

– казав Гослінг в одному з інтерв'ю.

Актор не любив говорити про особисте життя, але про тер'єра – залюбки. Однак у грудні 2016 року 17-річний Джордж захворів. Ветеринари не змогли його врятувати і собака помер.

На згадку про свого улюбленця, Гослінг тривалий час виходив на публіку з медальйоном Джорджа на шиї.



Раян Гослінг з медальйоном Джорджа на шиї / Фото Getty Images

Як пише видання People, Раян Гослінг разом з коханою Євою Мендес завів нового улюбленця у 2016 році – у зірковій родині з'явився доберман Лучо.

