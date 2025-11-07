Перший допис у Threads Ілларіон Павлюк присвятив своїй дружині. Що він написав – розповість 24 Канал.

Що написав Ілларіон Павлюк?

У своєму першому дописі в Threads Ілларіон Павлюк розповів, що 6 листопада 2005 року познайомився зі своєю дружиною Світланою. Допис з'явився якраз у двадцяту річницю їхньої першої зустрічі. Павлюк зазначив, що хотів би бути в цей особливий день з нею, але у зв'язку зі службою в Силах оборони він зараз на Донеччині.

В цей день я зустрів свою неймовірну Світланку — рівно 20 років тому. Хотів би бути сьогодні поруч, але склалося інакше. Нічого, скоро побачимося. А поки написав у подарунок вірш. Сумую за тобою, ріднесенька,

– написав Павлюк.

І також письменник поділився тим самим відео з віршем для своєї коханої.

Як Ілларіон Павлюк розчулив мережу: дивіться відео

Користувачі мережі розчулились у коментарях, а дехто не приховував, що не зміг стримати сліз. Також багато коментаторів дякують Ілларіону Павлюку за захист та висловлюють сподівання, що найближчим часом усі захисники повернуться додому.

