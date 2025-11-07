Первое сообщение в Threads Илларион Павлюк посвятил своей жене. Что он написал – расскажет 24 Канал.
Что написал Илларион Павлюк?
В своем первом посте в Threads Илларион Павлюк рассказал, что 6 ноября 2005 года познакомился со своей женой Светланой. Сообщение появилось как раз в двадцатую годовщину их первой встречи. Павлюк отметил, что хотел бы быть в этот особый день с ней, но в связи со службой в Силах обороны он сейчас в Донецкой области.
В этот день я встретил свою невероятную Светлану - ровно 20 лет назад. Хотел бы быть сегодня рядом, но сложилось иначе. Ничего, скоро увидимся. А пока написал в подарок стихотворение. Скучаю по тебе, родненькая,
– написал Павлюк.
И также писатель поделился тем самым видео со стихотворением для своей возлюбленной.
Как Илларион Павлюк растрогал сеть: смотрите видео
Пользователи сети растрогались в комментариях, а некоторые не скрывали, что не смог сдержать слез. Также многие комментаторы благодарят Иллариона Павлюка за защиту и выражают надежду, что в ближайшее время все защитники вернутся домой.
Павлюк произвел фурор новой книгой
В этом году в продаже появится четвертая книга Иллариона Павлюка и первая за последние 5 лет. Речь идет о "Книге Эмиля", которую ранее анонсировал автор.
Прежде чем начать предпродажу, Павлюк открыл сбор на 1 миллион гривен для Сил обороны и отметил, что предпродажа начнется как только будет достигнута цель сбора.
За менее чем 22 часа украинцы собрали нужную сумму и началась предпродажа книги, которая продлится до 17 ноября. В декабре же новый роман появится на полках книжных магазинов.