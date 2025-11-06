Центральную улицу украинской столицы, а именно Крещатик, считают одной из самых широких и одновременно самой короткой главной улицей в Европе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на kyiv.info.

Какая ширина и длина Крещатика?

Крещатик в Киеве начинается с Европейской площади, проходит через Майдан Независимости и заканчивается Бессарабской площадью. Улица простирается всего на 1 километр и 23 метра вдоль, однако она очень широкая.

Ширина Крещатика составляет 130 метров. Это очень много для центральных улиц других европейских городов. Эту улицу часто называют "жемчужиной Киева".



Крещатик – центральная улица Киева / Фото Pexels

Интересно! На Крещатике расположено много различных достопримечательностей, однако там никогда не было церквей. В то же время в 1917 в Киеве их было примерно 300.

Кто среди претендентов на самую длинную улицу Европы?

Интересно, что здесь мнения разнятся. В частности, среди центральных улиц самой длинной в Европе называют улицу Пьотрскую в Лодзи, что в Польше, однако также среди вариантов – проспект Соборный в Запорожье.

Его длина составляет 10,8 километра, говорится в Википедии.

Почему Крещатик так называется?