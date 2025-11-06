Центральну вулицю української столиці, а саме Хрещатик, вважають однією із найширших та водночас найкоротшою головною вулицею у Європі. Про це пише 24 Канал із посиланням на kyiv.info.
Яка ширина та довжина Хрещатика?
Хрещатик у Києві починається з Європейської площі, проходить через Майдан Незалежності і закінчується Бессарабською площею. Вулиця простягається всього на 1 кілометр та 23 метри вздовж, проте вона є дуже широкою.
Ширина Хрещатика становить 130 метрів. Це дуже багато для центральних вулиць інших європейських міст. Цю вулицю часто називають "перлиною Києва".
Хрещатик – центральна вулиця Києва / Фото Pexels
Цікаво! На Хрещатику розташовано багато різних визначних місць, проте там ніколи не було церков. Водночас у 1917 у Києві їх було приблизно 300.
Хто серед претендентів на найдовшу вулицю Європи?
Цікаво, що тут думки різняться. Зокрема, серед центральних вулиць найдовшою у Європі називають вулицю Пьотрську у Лодзі, що у Польщі, проте також серед варіантів – проспект Соборний у Запоріжжі.
Його довжина становить 10,8 кілометра, мовиться у Вікіпедії.
Чому Хрещатик так називається?
- Існує кілька версій походження назви вулиці Хрещатик, одна з яких пов'язана із перехрещенням долин, що утворили Хрещатик.
- Часто можна зустріти думку, що вулицю назвали на честь хрещення Русі, проте це припущення хибне, адже та вулиця, яка пізніше стала Хрещатиком, з'явилась тільки у 1797 році. Водночас розбудовувати її почали тільки у 19 столітті. До того там не було майже жодної будівлі.
- Думки стосовно походження назви різняться, проте всі дослідники погоджуються, що саме вулиця Хрещатик ніби "зв'язала" Київ воєдино, зробила переміщення комфортним, а саму столицю цілісною.